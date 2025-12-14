Hirieron gravemente al compositor Jorge Mario Gutiérrez en medio de robo en Valledupar

La clínica Eramo pidió la donación de sangre tipo O negativo para el compositor vallenato Jorge Mario Gutiérrez. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En grave estado permanece el reconocido compositor vallenato Jorge Mario Gutiérrez, a quien en la mañana del pasado sábado 13 de diciembre hirieron delincuentes que le robaron una cadena de oro, en Valledupar.

Lea: Accidente de bus dejó más de 10 muertos y al menos 20 heridos en Segovia, Antioquia

El compositor de 42 años fue abordado por dos hombres que iban detrás de un rosario de oro que el músico llevaba puesto. Gutiérrez se habría resistido, por lo que en medio del forcejeo los ladrones le dispararon en dos ocasiones, una en el rostro y otra en el abdomen.

Tras lo ocurrido, el músico fue auxiliado por su esposa y vecinos que lo trasladaron inmediatamente a la clínica Erasmo, que horas más tarde confirmó que llegó con lesiones críticas, por lo que fue ingresado inmediatamente a cirugía.

Lamento el ataque contra el empresario y compositor, Jorge Mario Gutiérrez, quien resultó herido la mañana de hoy.

Este hecho es inaceptable y no puede quedar en la impunidad. Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $15 millones de recompensa por información concreta que permita… — Ernesto Orozco Durán (@ErnestoOrozcoD) December 13, 2025

“El procedimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario compuesto por los servicios de cirugía general, cirugía muscular y cirugía maxilofacial. El paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo estricta vigilancia y manejo por nuestro equipo disciplinario”, añadió la clínica Erasmo.

Le puede interesar: El relato de familias afectadas en el incendio que arrasó con más de 50 casas en Bucaramanga

Sumado a esto, se ha solicitado la urgente donación de sangre O negativo, en el mismo centro asistencial, para continuar con los procedimientos para el reconocido compositor.

Tras lo ocurrido, desde la alcaldía de Valledupar anunciaron una recompensa de COP 15 millones por información de los responsables del crimen. De igual forma, las autoridades señalaron que adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes.

“Lamento el ataque contra el empresario y compositor, Jorge Mario Gutiérrez, quien resultó herido la mañana de hoy. Este hecho es inaceptable y no puede quedar en la impunidad”, dijo el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco.

¿Quién es Jorge Mario Gutiérrez?

El reconocido compositor de 42 años, Jorge Mario Gutiérrez, ha estado detrás de éxitos de cantantes como Peter Manjarrés. Entre las canciones de su autoría se encuentran “Me quedé esperando”, que canta Poncho Zuleta; “Pa’ que te enamores” de Iván Villazón, y “Mi premio mayor”, por Manjarrés.