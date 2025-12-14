Accidente de bus dejó más de 10 muertos y al menos 20 heridos en Segovia, Antioquia

En el bus iban estudiante de grado once del Liceo Antioqueño de Bello. Foto: Archivo Particular

En una tragedia se convirtió el regreso de un grupo de estudiantes de un colegio de Bello de una excursión de fin de año en Tolú. El bus en el que viajaban cayó a un abismo de más de 80 metros en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, en Segovia, Antioquia, lo que dejó más de 10 muertos y una veintena de heridos.

Según explicaron las autoridades, en el bus de turismo iban 40 personas, la mayoría de los cuales eran estudiantes de grado 11 del colegio Liceo Antioqueño de Bello, que regresaba de la excursión de fin de año que habían realizado en Tolú, Coveñas.

El conductor se habría salido de la vía, lo que hizo que cayera a un barranco en una zona conocida como El Chispero, en el corregimiento de Fraguas, sobre la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios.

La emergencia fue atendida inicialmente por bomberos de Remedios y Segovia, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos, así como por ahora adelantan la extracción de las víctimas mortales. Un informe preliminar señala que el accidente dejó más de 10 personas muertas y 20 heridas, que aún no han sido completamente identificadas.

Desde el hospital municipal de Remedios señalaron que allí se encuentran 13 personas, de las cuales 10 menores de edad y tres adultos.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró que los ocupantes del bus eran “jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que venían de una excursión. Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria activada para atender y apoyar esta emergencia. En los próximos minutos viajaré al hospital de Remedios”.

Por su parte, desde la alcaldía de Bello señalaron que la alcaldesa Lorena Gutiérrez y el secretario de Educación, Edgar Callejas, está al frente de la situación e investigaciones, así como enviaron un mensaje a las familias. “La Alcaldía de Bello se solidariza con la comunidad educativa de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, ante el siniestro vial que se presentó en el municipio de Segovia”.