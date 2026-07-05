Conozca al nuevo mono papión sagrado que nació en el Zoológico de Cali

La cría nació el 16 de junio y permanecerá junto a su madre durante sus primeros meses de vida, mientras comienza a interactuar con el resto del grupo familiar. Foto: Redes sociales

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El Zoológico de Cali anunció el nacimiento de un macho de papión sagrado (Papio hamadryas), el primero de esta especie que nace en la institución durante el 2026. El primate, originario del Cuerno de África y reconocido por la abundante melena plateada de los machos adultos, nació el pasado 16 de junio y ya comenzó a explotar el recinto junto a su madre.

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De acuerdo con la institución, este nacimiento hace parte de los resultados del programa de bienestar animal y conservación que adelanta desde hace más de una década. En ese periodo han nacido 30 papiones sagrados, de los cuales seis corresponden a los últimos cinco años. Actualmente, el zoológico alberga una población de 17 individuos.

“Cada nacimiento representa mucho más que la llegada de un nuevo individuo. Es una señal de que los animales cuentan con las condiciones de bienestar necesarias para expresar sus comportamientos naturales y una oportunidad para inspirar a nuestros visitantes a conocer, valorar y proteger la biodiversidad”, afirmó Dave Wehdeking, gerente del Zoológico de Cali.

El papión sagrado es uno de los primates más grandes de África. Habita principalmente en Etiopía, Eritrea, Yibuti y Somalia, donde vive en grupos sociales numerosos y mantiene un comportamiento cooperativo en el cuidado de las crías.

Un cuidado que involucra a toda la familia

Durante las primeras semanas de vida, el pequeño permanece aferrado a su madre, quien mantiene un contacto permanente para protegerlo mientras comienza a conocer su entorno.

Sin embargo, el cuidado de la cría no depende únicamente de ella. Según explicó el zoológico, conforme pasan las semanas también participan el padre y otros adultos del grupo, un comportamiento cooperativo característico de esta especie.

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“Esta en excelente estado de salud. No solo sus padres, sino toda la familia papión han estado muy pendiente de él. Nosotros seguimos atentos para garantizar el bienestar de todos los animales del grupo”, agregó Wehdeking.

Una especie que también enfrenta amenazas

Aunque el papión sagrado está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especia de Preocupación Menor (LC), continúa enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat, la expansión agrícola y urbana, la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Además de su importancia para la conservación, estos primates cumplen un papel fundamental en los ecosistemas africanos al dispersar semillas, remover el suelo durante la búsqueda de alimento y contribuir al control natural de algunas poblaciones de invertebrados.

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Con este nacimiento, el Zoológico de Cali busca fortalecer su mensaje sobre la importancia de proteger la biodiversidad y acercar a los visitantes a los procesos de conversación que desarrolla la institución.