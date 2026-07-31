Hombre intentó asesinar a su pareja inyectándole veneno para ratas en Quindío

Hombre capturado por la Policía del Quindío tras intentar asesinar a su pareja. Foto: Policía Quindío

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Un hombre de 63 años fue enviado a prisión tras ser señalado de intentar asesinar a su pareja, de 61 años, dándole veneno para ratas en el municipio de La Tebaida, Quindío. El caso fue investigado por la Fiscalía General de la Nación como una tentativa de feminicidio.

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El presunto responsable fue identificado como Urbano Santillana Vaquero, quien, según la Fiscalía, aprovechó su rutina de suministrarle insulina a la víctima para inyectarle el veneno. Según las investigaciones, el hombre mezclaba la insulina con un producto para el exterminio de roedores, con el propósito de acabar con la vida de la mujer de manera instantánea y sin generar sospechas en ella.

Ante la ausencia de reacciones inmediatas en la mujer, Santillana, presuntamente, decidió recurrir a otro método para consumar el crimen. De acuerdo con Nelly Yolima Parada, comandante encargada del Departamento de Policía del Quindío, el hombre habría “aprovechado la discapacidad visual de la víctima y posteriormente habría intentado asfixiarla”, utilizando una bolsa plástica alrededor de su cabeza mientras la estrangulaba.

El asesinato se evitó gracias a la intervención de un nieto de la víctima, quien alcanzó a escuchar los quejidos provenientes del interior de la vivienda y dio aviso de inmediato a las autoridades. Con esa alerta, la mujer pudo ser atendida rápidamente por personal médico que logró salvar su vida, mientras el presunto agresor era capturado por la Policía para su respectiva judicialización.

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Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó al hombre el delito de feminicidio en grado de tentativa. Aunque el señalado no aceptó los cargos en su contra, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El caso continúa bajo investigación por parte de los organismos judiciales, con el fin de esclarecer todas las circunstancias que rodearon el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.