Hombre intentó quemar a su esposa dentro de su vivienda en Manizales

Una grave emergencia atendieron las autoridades en Manizales en la mañana de este domingo 21 de diciembre. Dentro de una vivienda del sector de Ondas del Otún, la Policía encontró a una mujer a la que instantes antes su pareja intentó quemar con alcohol.

De acuerdo con el reporte policial, el caso se conoció a las 10:00 a.m. tras un llamado de los vecinos a la línea 123, en la que informaron sobre una riña dentro de una vivienda, sobre la carrera 25 con calle 25.

Al llegar al lugar, los uniformados piden apoyo al cuerpo de Bomberos para abrir la puerta, debido a que había una mujer de 35 años herida en el interior, que pedía auxilio. “Manifiesta que tuvo una discusión con su pareja. Este ya se había ido del sitio y al parecer la agredió y presentaba una quemadura de segundo grado en sus piernas”, dice el informe policial.

La mujer fue trasladada al hospital de Caldas, que señaló que la víctima tiene quemaduras en el 10 % de su cuerpo, tanto en piernas como en el abdomen. De acuerdo con La Patria, el sujeto habría rociado alcohol sobre la mujer y le prendió un fósforo, lo que provocó las quemaduras.

Sobre lo ocurrido se han mencionado dos versiones. La primera está relacionada con una infidelidad, mientras que la segunda tendría que ver con una separación. La mujer habría sacado de la vivienda al hombre días antes, motivada por su consumo de drogas.

La Policía de Manizales añadió que activó la patrulla púrpura para hacer el acompañamiento y la asesoría en la denuncia al agresor. De igual forma, indicaron que el agresor tiene anotaciones judiciales por delitos como violencia intrafamiliar y hurto, así como ocho condenas en su contra. El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía.