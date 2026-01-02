Por alerta de escasez de sangre, hacen llamado a donar en Antioquia

Mensualmente se requiere en Antioquia entre 350 y 400 donantes de O positivo y 100 donantes de O negativo para cubrir la demanda. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Un llamado hizo la gobernación de Antioquia ante la escasez de sangre y la reducción en las donaciones, que se han registrado en las últimas semanas en el departamento. De acuerdo con el último reporte, en los 12 bancos de sangre de la red departamental hay un desabastecimiento cercano al 90 %, especialmente de los grupos sanguíneos O positivo y O negativo.

Adicionalmente, hace tres semanas, la Cruz Roja había advertido que se había quedado sin reservas, así como había registrado una disminución del 25 % en las donaciones, lo que es crítico en esta época del año, ya que con estos suministros no solo se atienden a pacientes con cáncer o que tienen intervenciones quirúrgicas, sino además a las víctimas de accidentes de tránsito o quemados con pólvora.

“Invitamos a todos los antioqueños entre los 18 y los 65 años que están en buen estado de salud a que donen sangre, a que den la oportunidad a las personas de que mejoren su salud. En este momento donde compartimos con alegría, es importante que los ciudadanos se vinculen de esta buena forma para poder compartir vida”, dijo el subsecretario de Protección Social de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Adrián Castro Alzate.

De acuerdo con la gobernación, se necesitan mensualmente entre 350 y 400 donantes de O positivo y 100 donantes de O negativo para cubrir la demanda. “La tasa de donación en 2025 ha sido de 22,4 donantes por cada mil habitantes. Durante este año se han atendido en Antioquia 104 mil donantes y se ha hecho transfusión de 158 mil hemocomponentes a 41.000 pacientes”.

¿Dónde donar sangre en Antioquia?

La gobernación recordó que en Medellín están habilitados los siguientes bancos de sangre:

Hemocentro U. de A., Clínica León XIII, Cruz Roja Seccional Antioquia, Hospital San Vicente Fundación, Laboratorio Médico de Referencia en la Clínica El Rosario, Clínica Medellín Occidente, Hospital General de Medellín, Clínica Las Américas, Hospital Pablo Tobón Uribe y Clínica Cardiovid.

En Rionegro los interesados podrán ir a en el Hospital San Juan de Dios y la Clínica SOMER y en Apartadó en el Banco de Sangre UNLAB en la Clínica Panamericana.

Requisitos para donar sangre