Homicidio de concejal desencadenó asesinato de sobrino de alcalde en La Guajira

En el municipio de Distracción, La Guajira, se registraron dos muertes en la mañana del domingo 2 de noviembre. La primera víctima fue el concejal Orlando Arciniegas, conocido como “Tito”, quien recibió impactos de bala en medio de una discusión. Después, presuntamente por retaliación del primer hecho, Deibis Brito Molina falleció tras la intervención de la Policía.

El homicidio ocurrió en una vivienda cercana a la alcaldía, en la que Arciniegas habría discutido con su atacante, y en medio del altercado el hombre le disparó en repetidas ocasiones y le causó la muerte en el lugar.

Horas después, Brito Molina, sobrino del alcalde del municipio, Jacob Arnaldo Brito, habría llegado a la casa del agresor de Arciniegas para enfrentarlo. Tras realizar disparos contra la vivienda, la Policía intervino y Brito le habría disparado a uno de los uniformados, quien resultó herido.

Los policías respondieron con sus armas de dotación y le causaron la muerte a Brito, mientras que el policía herido permanece en una clínica y se encuentra estable.

Por su parte, el coronel Diego Édison Montaña Gómez, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, informó que un grupo de investigadores se encuentra recopilando información para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio, además indicó que los hechos no quedarán en la impunidad.

Desde la alcaldía de Distracción lamentaron la muerte de ambos hombres y expresaron su acompañamiento a la familia en esta difícil situación. La situación generó indignación en la comunidad, ya que no suelen registrarse hechos de violencia en el municipio.