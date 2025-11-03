Revelan detalles del ataque de coronel retirado a su exesposa e hijo en Pasto

Imagen de referencia. El ataque ocurrió en una pizzería ubicada en la Avenida de los Estudiantes en Pasto. Foto: Wikipedia/Carlos A. Revelo

Se conocieron nuevos detalles del ataque que ocurrió en una pizzería en la Avenida de los Estudiantes, en Pasto, en el que un coronel retirado del Ejército, identificado como Ariel Mora Rodríguez, asesinó a su exesposa, Magda Patricia Muñoz, de 44 años, y a su hijo Sebastián Mora Muñoz, estudiante de medicina de 27 años.

Un testigo que se encontraba con su pareja y su mascota dentro del establecimiento, relató los momentos de pánico que se vivieron al interior del lugar tras escuchar los disparos. En primer lugar, contó que las víctimas se encontraban en una mesa ubicada en el exterior del local, y él se encontraba en el interior, y que había un ventanal con decoraciones con globos de Halloween, por lo que los primeros disparos los habrían confundido con globos explotados.

“Enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros, fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar, nos metimos debajo de la mesa como lo hicieron otras personas”, contó a El Tiempo.

Luego, contó que mientras estaban debajo de la mesa observaron cómo el ventanal se partía tras recibir un impacto de bala. “Después lo que hicimos fue resguardarnos de las balas tirándonos al piso debajo de la mesa y esperar un rato a que todo se calme”, agregó, mientras que otras personas corrieron hacia la cocina.

Al percatarse de que las demás personas lograron llegar a la cocina, relató que se arrastraron rápidamente para poder esconderse. Algunos clientes pensaron que se trataba de un atentado por algún ajuste de cuentas.

Cuando los disparos cesaron, el hombre cuenta que vio a un hombre tirado en el piso y a una mujer afuera con el abdomen cubierto de sangre. Eran Sebastián y su madre.

El joven fue trasladado al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde realizaba sus prácticas, y tenía heridas en el abdomen, el antebrazo y las piernas, pero murió tras ingresar a cirugía. Mientras que su madre estuvo en cuidados intensivos, y falleció después por la gravedad de las heridas.

El testigo señaló que las autoridades y la ambulancia tardaron en llegar por la congestión vial de la noche de Halloween. Y el agresor, tras el ataque, también se quitó la vida.

Las autoridades lo investigan como un caso de feminicidio y homicidio agravado, y analizan si el agresor tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Por el momento, recopilan videos y testimonios para identificar cómo ocurrieron los hechos.