Revelaron necropsia de familia que murió en hotel de San Andrés

Se conocieron nuevos detalles del caso de la muerte de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin. Esta vez, relacionados con la necropsia que entregó Medicina Legal, que aclara lo que ocurrió con la familia dentro de la habitación de hotel en la que fallecieron.

La pareja junto a su hijo fueron encontrados muertos por los padres de Viviana Canro, luego de que pidieron a personal del hotel abrir la puerta de la habitación en la que se hospedaban los tres en San Andrés, donde se encontraban de vacaciones.

“Para mí fue algo diferente a todo eso que andan comentando (…) Eso fue un asesinato con algún gas o vainas que había en esa habitación”, señaló en ese momento Orlando Canro, padre de Viviana.

Aunque en un principio se habló de una posible intoxicación por alimentos, rápidamente se descartó y los señalamientos se centraron en las condiciones del hotel. Sus propietarios advirtieron que reciente había contratado a una empresa para hacer la fumigación de las habitaciones, por lo que ambas compañías fueron involucradas en la investigación.

En la necropsia, revelada por Noticias RCN se especifica que la muerte se produjo por la inhalación de un gas, fosfina, que es incoloro, hace más pesado el aire y se utiliza en fumigaciones. “Según la literatura, una exposición muy alta a este gas provocaría además bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, indica el informe de Medicina Legal.

Sumado a esto se indica que se presentó una anoxia (falta de oxígeno en órganos, sangre y tejidos). “La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”.

De igual forma, la necropsia se advirtió “las impurezas le otorgan (al gas) un olor característico, parecido al pescado o al ajo”, lo que podría estar relacionado con los malos olores que Viviana Andrea le advirtió por mensaje a su hija, junto a otras inconformidades por las condiciones de la habitación en la que aseguraba que olía a moho.

Los cuerpos de la familia fueron trasladados a Bogotá, donde se realizaron sus honras fúnebres. Tanto la hija como el papá de Viviana han pedido en reiteradas ocasiones que se aclare el caso y que se haga justicia.

Viviana Canro tenía un salón de belleza junto a una hija mayor, quien no pudo viajar a San Andrés, mientras que Tito Nelson manejaba una ruta escolar. Los padres de la mujer la recuerdan como una mujer trabajadora, que siempre se esforzó por darles una mejor calidad de vida.