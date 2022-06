“Hoy me siento reelegido”, la reacción del alcalde de Cúcuta tras revocatoria

En las votaciones para la revocatoria de Jairo Yáñez solo participaron lo hicieron 11.555 personas. Foto: Nelson Sierra

Tras el fracaso de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, el mandatario aprovechó para agradecer a la ciudadanía y resaltar el comentario del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre el costo de los comicios frente a la baja cantidad de personas que participó en las votaciones.

Lea: Fracasó revocatoria del alcalde de Cúcuta: no votó ni el 2 % de los habilitados

“Cucuteños, nunca me imaginé tener que enfrentar estas elecciones en mi período como Alcalde, y aunque en Colombia no existe la reelección, hoy me siento reelegido, lo que para mí y para todo mi equipo de trabajo significa un mayor compromiso con cada uno de ustedes”, escribió Yáñez en sus redes sociales.

Cucuteños, nunca me imaginé tener que enfrentar estas elecciones en mi período como Alcalde, y aunque en Colombia no existe la reelección, hoy me siento reelegido, lo que para mí y para todo mi equipo de trabajo significa un mayor compromiso con cada uno de ustedes. — Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) June 26, 2022

Sumado a esto, el mandatario señaló que fueron los ciudadanos los que decidieron, así como destacó que es necesario aprovechar esta oportunidad para mejorar en lo que han fallado. “Que de nada valieron sus millones en las calles, sus mentiras, sus calumnias, noticias falsas y engaños a los cucuteños. La ciudad no les cree y eso hoy quedó demostrado por segunda vez”.

Por último, el alcalde de Cúcuta hizo un llamado a quienes votaron en su contra a trabajar de la mano en la solución de los problemas de la ciudad, así como indicó que seguirá con la gestión de su programa de gobierno “‘diciendo y haciendo”.

Además, retomó un trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el que resaltó el gasto que implicaron las votaciones frente al respaldo ciudadano. “Fracasa la revocatoria en Cúcuta por falta de respaldo popular (menos de 2% de participación). Después de estos procesos nadie gana nada. Se perdieron 4 mil millones. Se dividió una ciudad. Alcalde, termine su periodo”.

Gracias Daniel. Invitado a nuestra ciudad a que nos tomemos un tintico. https://t.co/KnjP1SH1H4 — Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) June 26, 2022

La revocatoria contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez (Alianza Verde), no tuvo éxito. A las 8:00 a.m. se abrieron las 915 mesas instaladas en 78 puestos de votación, donde podían depositar sus votos los 616.331 ciudadanos habilitados (328.059 mujeres y 288.272 hombres). No obstante, para la revocatoria, que tuvo un costo de $4.460 millones, apenas acudieron a las urnas 11.555 personas. Un 1,8 % del potencial electoral de la capital nortesantandereana.

A pesar de que ganó el Sí, para que la revocatoria tuviera éxito se requería la votación de por lo menos 130.565 personas, por lo que Yáñez continuará fungiendo como alcalde de Cúcuta hasta el 31 de diciembre de 2023.