Hoy trasladarán a Bogotá los cuerpos de la familia fallecida en San Andrés

Los cuerpos fueron encontrados por el padre de Viviana Canro, una de las víctimas, el viernes 11 de julio en una habitación del hotel.

En las próximas horas, serán trasladados a Bogotá los cuerpos de Viviana Andrea Canro Zuluaga, Tito Nelson Martínez Hernández y su hijo de cuatro años, Kevin, la familia que fue hallada muerta el pasado 11 de julio en una habitación de un hotel en San Andrés. Los familiares que los acompañaban en el viaje, el padre y la madre de Viviana, se preparan para regresar con ellos a la capital, donde realizarán las exequias.

El hallazgo se produjo en la mañana del viernes luego de que el padre, Orlando Canro, intentó varias veces comunicarse con ellos. Tras no obtener respuestas pidió en recepción que le permitieran ingresar a la habitación. Aunque inicialmente se negaron a darle una llave, enviaron a una empleada de aseo para abrirla. “Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita. Corrí, le puse una cobijita y comencé a entrar en pánico porque mi esposa venía detrás mío”, relató.

La Policía y el CTI acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de los cuerpos. Según los reportes, no se encontraron signos de violencia.

La familia había llegado a San Andrés el 9 de julio para celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de la abuela materna. Habrían pagado más de siete millones de pesos por un paquete turístico que incluía hospedaje en el Hotel Tone 2. Desde el primer día, Viviana reportó en audios enviados a su hija que el estado del lugar no era el esperado: “Ese hotel está remohoso, huele hartísimo a moho, no tiene papel higiénico, no tiene aseo, no tienen toallas”. También comentó que pidió el cambio de habitación, pero que se lo negaron.

El deterioro en la salud del niño fue otra de las alertas que Viviana compartió con su familia. “Imagínate, Matis desde que se levantó está vomite y vomite, y no ha podido ni desayunar”, dijo en uno de los mensajes. El abuelo del menor de edad, que también ingresó a la habitación en días anteriores, mencionó que percibió un olor fuerte, similar al de pintura o moho, y que el lugar estaba sucio. Los primeros resultados forenses practicados al cuerpo del niño descartaron intoxicación alimentaria o la presencia de sustancias ingeridas.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es una intoxicación por inhalación, es decir, por exposición a alguna sustancia presente en el ambiente de la habitación. Hasta ahora, no han establecido qué sustancia pudo causar el fallecimiento de los tres integrantes de la familia, pero esperan que los análisis completos de Medicina Legal ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, los familiares han pedido que revisen las cámaras de seguridad del hotel y los registros que puedan mostrar los reclamos que Viviana hizo sobre las condiciones del hospedaje. El hotel ha apoyado con el traslado de los cuerpos y la información requerida por las autoridades, pero los familiares insisten en que lo más importante es conocer las causas de la muerte.