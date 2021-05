Huila lucha contra dos males: el COVID-19 y el desempleo

Los casos de coronavirus se duplicaron entre agosto y septiembre. En Neiva, la ciudad con más desempleo del país, las autoridades buscan avanzar en la reactivación.

Los casos de COVID-19 han aumentado de forma significativa en el Huila. De acuerdo con el secretario de Salud departamental, César Alberto Polanía, solo el mes pasado se duplicaron los casos, pasando de 6.000 contagiados en agosto a 13.000 en septiembre. En octubre, según el funcionario, se ha mantenido el aumento exponencial. De hecho, el departamento ya superó los 18.500 casos. “Estamos llegando al momento más crítico. En Neiva, las proyecciones nos permiten afirmar que estamos en el pico y nos mantendremos con ese comportamiento por unas semanas”, aseguró. Se estima que el pico llegará en dos semanas para el resto del departamento. Los casos siguen aumentando, pero este no es el único reto que enfrentan las autoridades locales: Neiva es la ciudad con mayor tasa de desempleo.

De acuerdo con el DANE, el desempleo en esta capital llegó al 34 % en agosto, y aunque mejoró 6,6 % en comparación con el informe de junio, las cifras siguen siendo alarmantes. Por eso, el departamento y la ciudad buscan mantener controlada la pandemia en medio de la reactivación económica.

Lina Rivas, secretaria de Salud de Neiva, dice que han logrado mantener una aceleración lenta en los casos de coronavirus en comparación con otras ciudades del país. “Abrimos la economía, mientras los casos ascendían, sin haber llegado al pico. La constante de los contagios se desbordó algunos días por los comportamientos de la gente durante los fines de semana”, señaló Rivas. Neiva concentra aproximadamente el 65 % de los casos totales del Huila; sin embargo, la población más afectada está entre los 18 y los 55 años, por eso más del 90 % de los pacientes han sido asintomáticos. La secretaria hizo énfasis en que el aumento en los contagios se debe, en su mayoría, a que no se están cumpliendo las normas de bioseguridad, especialmente cuando los ciudadanos organizan fiestas en los hogares. La administración municipal adelanta controles en toda la ciudad, incluso han cerrado los establecimientos que no cumplen con el aforo y distanciamiento. Rivas dice que, aunque están haciendo todo lo posible para mantener abierta la economía, no se descarta la posibilidad de imponer algún tipo de restricción.

De hecho, el alcalde Gorky Muñoz dijo que si no se mantienen los protocolos, se adoptarán medidas como el pico y cédula, el toque de queda y el confinamiento los fines de semana. “Analizaremos día a día la evolución de casos y el comportamiento ciudadano. Si evidenciamos que persisten la indisciplina social y la falta de control en establecimientos, retomaremos las medidas que levantamos el mes pasado”, manifestó. El mandatario local también señaló que redoblará esfuerzos para que los ciudadanos y establecimientos que están incumpliendo las normas reciban sanciones.

Mientras tanto, Alexander Díaz, secretario de las TIC y Competitividad de la ciudad, cuenta que han adoptado diez medidas para promover la reactivación y el empleo. Neiva tiene 16.629 empresas, más del 95 % son microempresas y el 90 % pertenecen al sector de comercio y servicios. Entre las iniciativas está el fondo de reactivación local, que le otorga créditos a los microempresarios hasta por $7’500.000. También se creó el Fondo de Apoyo a Empresarios (FAE), para lo cual gestionaron un convenio con Bancóldex mediante la línea “Neiva Responde”, que les otorgará créditos a vendedores informales y microempresas hasta por $20 millones y a pequeñas y medianas empresas de máximo $300 millones.

También se ha buscado incentivar el consumo local y, por ejemplo, las ayudas humanitarias se compraron en supermercados de la ciudad. Entre otras acciones, están realizando asesoría a empresarios y vendedores informales para capacitarlos en comercio electrónico; se construyó una agenda económica y productiva con un plan municipal de competitividad y una política pública de emprendimiento; además se promovió la formación en un segundo idioma para 22.000 ciudadanos en alianza con Duolingo.

Así mismo, Óscar Trujillo, secretario de Productividad y Competitividad del Huila, explicó que el departamento avanza en la implementación del Plan de Reactivación Económica, que busca impactar a 23.347 empresas o negocios y así reactivar 50.000 empleos. En este se establecieron cinco pilares: reconversión de los negocios, capacitación y formación del capital humano, transformación digital, promoción del producto local y atracción de inversión e incentivos tributarios. Para ponerlo en marcha se creó, por medio de una ordenanza, el Fondo de Reactivación Económica, que tiene más de $7.000 millones, el Gobierno departamental puso $5.000 millones y el resto proviene de los municipios, el sector privado y la Cámara de Comercio.

Trujillo explica que el tejido empresarial del Huila está compuesto por 36.156 empresas, el 97 % son microempresas; además el 67 % de los negocios en el departamento son informales; por eso han buscado beneficiar, principalmente, a microempresarios y vendedores informales. El secretario dice que están tomando decisiones con las autoridades de salud, pues “los dos temas son importantes: la salud y la economía. En este momento, cerrar produciría un fuerte impacto en la economía”.

La ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) sigue entre el 68 % y el 70 % en el departamento, en Neiva está cerca del 75 % y ha llegado hasta un 82 %. Hay 320 UCI y esperan que en las próximas semanas se termine de adecuar la infraestructura para llegar a 420, distribuidas en cuatro de los 37 municipios del departamento.

Desde la Secretaría de Salud también aclaran que no todas las camas están ocupadas por pacientes con COVID-19, pues aproximadamente el 30 % de los pacientes están por otras patologías. El llamado general de las autoridades es a mantener todos los protocolos de bioseguridad durante y después del pico, para evitar otro brote. El secretario de Salud resalta que han organizado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para generar acciones intersectoriales, pero advierte que es probable adoptar medidas restrictivas en los lugares con alto grado de afectación.

Medidas para el puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Neiva

La semana pasada las autoridades visitaron 60 bares y gastrobares para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, once de estos fueron cerrados y también el Parque de Atracciones Mecánicas. Se espera que los controles sean más frecuentes y rigurosos, pues el incremento de los casos de coronavirus está relacionado, en parte, con la indisciplina social y el incumplimiento de las medidas.

Frente a esto, la Alcaldía decidió que se implementarán restricciones para el próximo puente festivo. Habrá toque de queda desde el viernes 30 de octubre, hasta el domingo 1 de noviembre entre las 10 de la noche y 5 de la mañana. El lunes festivo, 2 de noviembre, se impondrá un confinamiento total. El 29 de octubre será día sin carro y sin moto voluntario para incentivar el uso de la bicicleta. Las autoridades están evaluando la posibilidad de implementar el aislamiento total para menores de edad, esto se debe a que las cifras de COVID-19 en la ciudad indican que hay una gran incidencia de casos en esta población. De hecho, el 72% de los contagiados son personas menores de 45 años.