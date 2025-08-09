Identifican cinco cuerpos encontrados en fosa común en Santa Bárbara, Antioquia

Los cinco cuerpos fueron hallados en una fosa común en un sector conocido como Palestina, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Foto: Fiscalía

Las autoridades de Santa Bárbara, Antioquia, identificaron cinco cuerpos hallados en una fosa común en una zona limítrofe entre el casco urbano y la ruralidad, sector conocido como Palestina. Estos restos corresponden a cuatro hombres y una mujer.

Luisa Fernanda Bermúdez Quintana de 28 años.

Jaime Andrés Llanos Ospina alias ‘La Carta’ de 24 años.

Juan Carlos Escobar alias ‘Calvo’ de 37 años.

Ángel Enrique Horta Ramos alias ‘El Chamo’.

Javier Felipe Cerquera Patiño.

El hallazgo de los cinco cuerpos, según informó la Corporación para el Desarrollo Social (Corpades), se dio el pasado jueves 7 de agosto, dentro de un parqueadero. Por su parte, el alcalde Jorge Mario Quintana explicó que los restos se encontraron en varias fosas cercanas entre sí.

Según las autoridades, las víctimas habrían sido asesinados e inhumados por presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los de Jhony”. La mujer fue reportada desaparecida en marzo de este año y se detectó que después de su desaparición fueron saqueadas sus cuentas bancarias.

Sin embargo, el mandatario municipal indicó que aunque en la región operan al menos nueve grupos de delincuencia organizada, muchos vinculados al microtráfico y al Clan del Golfo, aún no es posible afirmar con certeza las causas del crimen hasta que avancen las investigaciones.

“Nosotros tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico, pero es aventurado y riesgoso decir que corresponda a ello. Hay unas investigaciones que se vienen adelantando en cada caso y mientras no puedan avanzar y mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo”, expresó.

El dirigente también le dijo al medio local Radio Revista Regional que no se trata de un problema reciente, sino de hechos que ocurrieron hace tiempo y que actualmente se conocen gracias a investigaciones. “Santa Bárbara ha avanzado mucho en sus niveles de seguridad, a pesar de contar con un número limitado de policías” , manifestó.