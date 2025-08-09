Masacre en Antioquia: encontraron los cuerpos de tres hombres en vía Betulia-Urrao

El alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna, rechazó las muertes ocurridas en el municipio. Foto: Tomada de la cuenta de X de Aníbal Gaviria

Los cuerpos de tres hombres fueron encontrados en el sector rural de la vereda El Águila, en la vía que conecta los municipios de Betulia y Urrao, en el suroeste de Antioquia. Dentro de las primeras hipótesis, se investiga si las muertes tendrían que ver con disputa de grupos armados por el territorio.

Las tres víctimas presentaban múltiples heridas causadas por arma de fuego. Según medios locales, unidades de bomberos encontraron los cuerpos de dos de ellas en el lugar, mientras que el tercero fue hallado después en una zona de difícil acceso, lo que retrasó la inspección judicial.

Los cuerpos fueron encontrados cerca a esta vía y trasladados al municipio de Betulia para su reconocimiento. Dos de los hombres han sido identificados como David Ferney Gil Gutiérrez, de 37 años, y Jhon Aicardo Sepúlveda Rivera 28 años, mientras que el tercero aún está sin identificar, según conoció Caracol Radio.

“Rechazamos los hechos violentos que se presentaron en nuestro municipio y convocamos a todas las autoridades para que investiguen y den claridad sobre las tres muertes violentas que se presentaron en la noche anterior”, indicó el alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna, quien también rechazó los hechos violentos que se vienen presentando en municipios cercanos.

De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades judiciales sugieren, como primera hipótesis, que las víctimas podrían estar vinculadas al grupo ilegal 20 de Julio, que opera en Urrao, aunque con intenciones de extenderse a Betulia. De esta manera, se trataría de una emboscada por parte de miembros del Clan del Golfo, que opera en la zona.

Esta masacre sería la sexta registrada en Antioquia en 2025, según Indepaz, mientras que en el país asciende a 43, durante este año.

