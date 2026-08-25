Incendio en Ancuya, Nariño, arrasa cultivos de caña y amenaza a viviendas

Según la gobernación de Nariño, hay cuatro incendios activos en el departamento. Foto: Captura de pantalla

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Las alarmas se mantienen en el departamento de Nariño por cuenta de una serie de incendios que han avanzado rápidamente entre cultivos y amenazan con llegar a zonas pobladas. Las emergencias se concentran en Linares, La Florida, Ancuya y El Tambo.

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Las labores se concentran en Ancuya, donde hay 22 unidades y equipos de bomberos intentando mitigar las llamas, mientras que uniformados de la Defensa Civil hacen monitoreo de los focos cercanos a viviendas y zonas pobladas.

En la zona hay bomberos del municipio de Consacá y seis de Guaitarilla, así como se movilizó un vehículo cisterna y una motobomba de los bomberos de Pasto para apoyar las labores.

En videos difundidos en redes sociales, se ve a personas de las zonas afectadas pidiendo apoyo a los cuerpos de socorro ante la cercanía de las llamas a las viviendas. Según las autoridades, los cultivos de caña han sido combustible para el rápido avance de los incendios en zonas como Linares.

“La administración departamental mantiene activa la coordinación del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y continuará movilizando organismos de socorro de otros municipios, de acuerdo con la evolución de la emergencia”, dijo el director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Ocaña.

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Desde la Gobernación de Nariño se indicó que ya se logró controlar el incendio en Buesaco. No obstante, los incendios de los últimos días han provocado la pérdida de más de 1.200 hectáreas en el departamento, por lo que se hizo un llamado a la comunidad a evitar las quemas controladas y cualquier tipo de acción que pueda provocar un nuevo incendio forestal en la región.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes 25 de agosto permanecen activos 16 incendios forestales, la mitad de los cuales se concentran en el departamento del Tolima. Nariño es el segundo departamento con más casos, con los cuatro focos mencionados anteriormente.