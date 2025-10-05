Incendio en Bucaramanga dejó 20 viviendas afectadas y dos heridos

El cuerpo de Bomberos trabajó más de tres horas para controlar el fuego. Foto: Bomberos de Bucaramanga

Un incendio se registró en la madrugada del domingo 5 de octubre en el barrio Zarabanda, en el norte de Bucaramanga. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, que demoró más de tres horas para controlar las llamas que dejaron 20 viviendas afectadas.

El director de Bomberos, Diego Rodríguez, informó que 12 casas quedaron destruidas y ocho resultaron con daños parciales en fachadas y estructuras. “Nos encontramos aún en el sitio trabajando en controlar el incendio de grandes proporciones en el barrio, se registran focos. Ya será Gestión del Riesgo quien determine el censo de las personas afectadas. Son 20 casas que perdieron todo”, aseguró.

Además, dos personas resultaron lesionadas por inhalación de humo mientras intentaban recuperar sus pertenencias. Según el reporte, los bomberos lograron rescatar seis cilindros de gas, cuatro de 40 libras y dos de 20 libras, que representaban un riesgo adicional.

“A las 3:30 de la madrugada estábamos dormidos y comenzamos a escuchar a la gente gritando que auxilio, que necesitaban agua porque nos estábamos quemando. Al principio pensé que era una pelea, pero cuando salí vi que las llamas ya estaban por encima de los techos...Era como un tsunami pero de candela, arrasó con todo en instantes. Doce casas se quemaron en unos 20 minutos; cuando llegaron los Bomberos ya había muy poco por hacer”, relató Leonusca Hernández a Késedice.

Para la atención de la emergencia, utilizaron cuatro máquinas de bomberos, dos contra incendio, un carrotanque y una camioneta de ataque rápido, con 14 unidades en total. Utilizaron más de 10.000 galones de agua y 16 cilindros de aire autocontenido.

Por su parte, las autoridades estuvieron en el lugar para iniciar la investigación y establecer las causas del incendio, que hasta el momento desconocen. Como medida preventiva, fue necesario el corte de dos árboles afectados por el fuego.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos entregó la atención a la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, que realizará el censo de damnificados y coordinará la ayuda para las familias afectadas.

“Todos estamos ayudándonos, pero con el corazón destrozado, esperando a los corazones solidarios que quieran ayudarnos para volver a tener tranquilidad”, concluyó Hernández.