Masacre en Cesar: asesinaron a una pareja y su hija de 12 años en Río de Oro

Las autoridades buscan a los responsables del ataque armado, que en la noche del pasado sábado 20 de diciembre se registró en el corregimiento de Morrison, en Río de Oro (Cesar), y en el que fue asesinada una familia, incluida una niña de 12 años.

De acuerdo con las autoridades, una pareja y su hija, que se movilizaban en una motocicleta de color blanco, fueron interceptados por sujetos armados en la vía, que les dispararon en reiteradas ocasiones, lo que provocó la muerte en el lugar de los dos adultos: Nelly Geraldine García Mejía y Nelson Rocha Núñez.

Tras lo ocurrido, la menor de edad, Melisa López García, alcanzó a ser trasladada al Hospital Álvaro Rodríguez González, en el municipio de San Martín, donde poco después de su ingreso se confirmó su fallecimiento, por la gravedad de las heridas.

De la familia se sabe que se dirigía hacia el municipio de Aguachica, donde residía. Tras conocerse el crimen, la institución educativa Agropecuaria Los Ángeles hizo públicas las condolencias, debido a que la menor de edad estudiaba allí.

Tras lo ocurrido, la Policía del Cesar anunció el despliegue de un grupo especial de investigación para aclarar los hechos y dar con los responsables del crimen. De igual forma, pidieron a la comunidad brindar cualquier información que ayudar a aclarar la masacre.

De igual forma, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, señaló a El Heraldo que: “Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que por favor dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”. Además, añadió que durante este fin de semana también se registró un intento de secuestro en el municipio.

Esta masacre se presenta días después de que se registrara un ataque con explosivos a un batallón del Ejército Nacional en Aguachica, en el que murieron siete uniformados y más de 30 resultaron heridos. Esto se dio en medio del paro armado anunciado por el ELN.