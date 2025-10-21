Incendio en Marquetalia (Caldas) consumió una vivienda y afectó tres vehículos

El incendio consumió rápidamente la vivienda de madera y los enseres en su interior. Foto: Bomberos de Marquetalia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grave incendio se registró en la madrugada de este martes 21 de octubre en zona rural del municipio de Marquetalia, en Caldas. Las llamas en una vivienda de madera se dispersaron rápidamente consumiendo dos motocicletas y afectando un vehículo. Aunque a la zona llegó el cuerpo de Bomberos local, hubo problemas en la atención de la emergencia por la falta de hidrantes.

Lea: Decretaron toque de queda en Briceño, tras desplazamiento de más de 2000 personas

El hecho se registró sobre la 1:00 a.m., en la vereda Guacas de San Pablo, en una casa de madera que estaba a un lado de la carretera. Según el cuerpo de Bomberos, las llamas consumieron rápidamente la vivienda, como los enseres dentro del lugar y dos motocicletas.

Hubo varias dificultades para atender la emergencia, pues a la zona no pudo ingresar la máquina extintora y, como no había hidrantes cerca, los bomberos tuvieron que hacer cuatro viajes hasta Santa Elena para llevar agua en una camioneta.

Sumado a esto, las unidades de socorro señalaron que se lograron sacar dos cilindros de gas y evitar que se presentara una emergencia mayor. De igual forma, se evitaron mayores afectaciones en un vehículo que estaba parqueado en la zona y se hizo el enfriamiento de del perímetro para prevenir nuevos peligros.

Le puede interesar: Capturaron a dos policías por secuestro de comerciante en Norte de Santander

“Gracias a Dios, no había personas durmiendo allí. Nuestra reacción y actividad duró desde la una de la mañana, hasta las cinco, al terminar el último retanqueo de agua en el hidrante de Santa Elena y regreso a nuestra sede en el parque Risaralda”, señaló el cuerpo de Bomberos de Marquetalia.