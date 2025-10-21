Decretaron toque de queda en Briceño, tras desplazamiento de más de 2000 personas

Al casco urbano de Briceño han llegado alrededor de 2.100 personas de 22 corregimientos. Foto: Alcaldía de Briceño

La alcaldía de Briceño, en Antioquia, decretó el toque de queda ante la crisis humanitaria que se vive en el municipio, por cuenta del desplazamiento de más de 2.000 personas que han estado llegando en los últimos días al casco urbano.

En el documento se estableció el toque de queda indefinido en el municipio entre las 9:30 p.m. y las 5:30 a.m. del día siguiente. De igual forma, se estableció la Ley Seca desde el pasado lunes 20 de octubre y el cierre de los establecimientos nocturnos desde las 8:30 p.m. De igual forma, se estableció que la música debe suspenderse a partir de las 8:00 p.m.

Una emergencia humanitaria se atiende en el municipio desde el pasado sábado 18 de octubre que se comenzó a registrar el desplazamiento masivo de los habitantes de por lo menos 22 corregimientos de Briceño, luego de que miembros del Frente 36 de las disidencias de las Farc los intimidaron para que salieran de la zona por enfrentamientos con el Clan del Golfo.

Según indicó la Policía de Antioquia, el grupo armado exigió la salida de los civiles y solo permitió que por vivienda se quedara una persona para proteger sus pertenencias y dar de comer a los animales.

Ante lo ocurrido, la Cuarta Brigada del Ejército indicó que “continúan desarrollándose operaciones militares para contrarrestar el actuar delictivo de estos grupos armados organizados que tanto daño le hacen a la población”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que: “apelamos al valor de nuestros uniformados para recuperar la tranquilidad y la seguridad”.

Personas desplazadas han señalado que no solo piden que se garantice la seguridad en sus territorios, sino que además se verifique la presencia de minas antipersona, ante denuncias que advierten que habrían sido instaladas por los grupos armados.

Hace un mes ya se había decretado el toque de queda en el municipio, tras la muerte en operaciones militares de alias Guillermino y alias Román, señalados cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc. La medida había sido extendida hasta días antes de que se presentara el desplazamiento masivo de las zonas rurales.