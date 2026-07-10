Incendio en Quibdó dejó dos muertos y más de 25 viviendas destruidas

Imagen de video de redes sociales en el que un habitante del sector registró el incendio y solicitó ayuda en X. Foto: Redes sociales

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En la madrugada de este viernes 10 de julio se registró un incendio de gran magnitud que arrasó con más de 25 viviendas del barrio Pablo VI, en Quibdó. La emergencia dejó dos personas muertas y decenas de familias damnificadas en la capital del Chocó. Las autoridades identificaron a las vícitimas mortales como Yeison Smith Moreno, un niño de 6 años, y María Plácida Palacios, de 65 años, nieto y abuela, quienes no lograron salir de su vivienda a tiempo y fallecieron en el lugar.

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El llamado a los bomberos se registró alrededor de las 2:00 a.m. cuando los habitantes del sector reportaron la propagación de las llamas. Tras su llegada, las unidades del cuerpo de bomberos desplegadas trabajaron durante varias horas para contener el fuego, que fue controlado entre las 3:30 a.m. y las 4:00 a.m.. Debido a la magnitud del incendio se requirió el despliegue de todas las máquinas disponibles del cuerpo de bomberos de la ciudad e incluso el apoyo del carro bombero del aeropuerto.

La versión de los damnificados indica que el incendio se habría originado tras la caída de una vela encendida al interior de una de las viviendas, hipótesis que aún se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades. La rápida propagación de las llamas se vio favorecida por el material que predomina en las construcciones del sector, madera, que es altamente inflamable.

Los habitantes del barrio Pablo VI relatan que la comunidad intentó controlar las llamas abriendo una tubería que conectaba las casas, pero no había agua, además, aseguran que al principio de la emergencia el equipo de bomberos no tenía la maquinaria suficiente para apagar el incendio. Al suceder en la madrugada, los afectados aseguran que no tuvieron tiempo de sacar sus cosas, por lo que muchos perdieron todas sus pertenencias dentro de las casas que se incineraron por completo.

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Desde las oficinas de Gestión del Riesgo municipal y departamental y los grupos de socorro, se coordinó la entrega de ayuda humanitaria como primera atención para las familias afectadas, y las autoridades locales adelantan evaluaciones para determinar los apoyos adicionales que requieren los damnificados.

El director de Asocapitales (asocaciación que agrupa a los alcaldes de distintas ciudades capitales de Colombia), Andrés Santamaría, informó que mantuvo comunicación con el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, para coordinar las labores de atención. “Hacemos un llamado a las entidades competentes y a los organismos de gestión del riesgo para que continúen brindando el respaldo necesario en esta etapa de recuperación”, afirmó el funcionario a tráves de su cuenta de X.

Aunque el incendio fue extinguido, los organismos de socorro continúan realizando inspecciones en la zona para evaluar los daños y atender a los damnificados.