Incendio en taller de Bucaramanga dejó dos heridos y tres motos quemadas

Dos personas resultaron heridas por un incendio que se registró en un taller en el barrio Gaitán de Bucaramanga en la mañana del jueves 14 de agosto donde realizaban carrozas para la feria de la ciudad. También, tres motocicletas quedaron incineradas.

El incendio se habría generado por contacto de material inflamable y chispas de fuego, según informó el director de bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez. El cuerpo de Bomberos hizo trabajos de enfriamiento y verificaron el área, luego de que la comunidad interviniera para apagar el fuego.

Según el reporte, las personas afectadas resultaron con quemaduras en las manos y el rostro y fueron atendidas en el lugar por organismos de socorro. “Aunque no fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, se recomendó su valoración por parte de personal médico”, indicó Rodríguez.

Además, una cabina de pintura quedó destruida y hubo daños estructurales. Las autoridades recomendaron tener mayor precaución a la hora de realizar actividades que impliquen riesgos dentro de los lugares donde se desarrollen.

“Si estamos realizando actividades con factores de riesgo en nuestros establecimientos o entornos, debemos buscar la forma de mitigarlos para evitar emergencias que pongan en peligro vidas y bienes”, agregó Rodríguez.