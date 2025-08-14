Se conocen detalles del caso de joven atacado por habitante de calle en Itagüí

El habitante de calle fue capturado por las autoridades poco después de que se registró el asesinato. Foto: Captura de pantalla

Una nueva versión sobre el asesinato de Esteban Yepes, de 19 años, quien fue herido por un habitante de calle en Itagüí. La hermana de la víctima detalló que el ataque no se habría dado porque el joven no quiso darle monedas al hombre de 77 años, sino porque el adulto mayor pateó al perro con el que paseaba.

El hecho se registró el pasado 11 de agosto. El joven iba caminando con su perro, cuando, como se observa en una cámara de seguridad, el habitante de calle ve pasar al joven, se devuelve y lo ataca por la espalda con un arma blanca, provocándole una herida mortal en el cuello.

En un primer momento, se indicó que el joven habría sacado a pasear a su perro y habría sido herido por el habitante de calle cuando se negó a darle dinero, pero la hermana de la víctima, Viviana Yepes, señaló al medio Mi Oriente que: “Mi mamá mandó a mi hermano a la veterinaria con el perrito de la casa para que lo sacara de una vez y comprara algo. (...). El indigente, como que le puso una patada al perro y mi hermano le dijo que no lo hiciera”.

Al respecto, Fabián Carvajal, quien atendió al joven en la tienda de mascotas, señaló a Noticias Caracol que “ese día yo lo atendí como siempre lo había atendido a él y a la mamá. Le di la asesoría, todo. Eso fue cuestión de un instante que él salió, al segundo él se regresó y ya lo habían apuñalado”.

A la par de estos testimonios, se conoció que días previos al ataque, en uno de los chats de vecinos del barrio Villa Paula se había advertido de la violencia del habitante de calle, que según las autoridades andaba entre Medellín, Envigado e Itagüí.

“Este señor pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”, indicaba el mensaje en el grupo. Pese a esto, las autoridades señalaron que no había denuncias sobre las conductas violentas del sujeto.

“Tienen que pasar estas cosas para que ahí si empiecen a tomar cartas sobre las cosas, tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí sí se pongan las pilas y se tenga que viralizar una muerte”, indicó Viviana Yepes.

El habitante de calle fue capturado por las autoridades poco después de que se registró el asesinato. El hombre ha presentado conductas erráticas, por las que se plantea que tiene una posible enfermedad mental, lo que lo haría inimputable. Por lo pronto se espera que continúe la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.