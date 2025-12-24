Incendio en un hotel en Neiva dejó tres muertos: esto se sabe

El incendio consumió el segundo piso del inmueble ubicado en el barrio San Pedro, zona de actividad comercial. Foto: Archivo Particular

Un incendio estructural se registró en la madrugada de este miércoles 24 de diciembre en un establecimiento comercial de Neiva. En el hecho fallecieron tres personas y dos caninos.

Según la información preliminar, la alerta la recibieron a las 4:30 a.m. y dos máquinas extintoras y unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar donde encontraron el fuego avanzado y el segundo piso del sitio comprometido.

A pesar de que las llamas fueron controladas para que no se extendiera a casas vecinas, hallaron tres personas muertas en el primer piso del inmueble. Las víctimas habrían muerto por asfixia causada por la inhalación de gases.

“Sobre las 4:30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en la calle 6 No 1H – 41, del barrio San Pedro en el centro de Neiva. Las unidades de Bomberos oficiales, al llegar al lugar, y cuando lograron mitigar el incendio, encontraron tres personas fallecidas, entre ellas, dos adultos mayores y también dos caninos”, informó Nancy Monje Trujillo, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio.

Elmer Peña, oficial de Bomberos de Neiva, confirmó el número de las víctimas mortales y señaló que verifican las circunstancias en las que se encontraban las personas al momento del incendio.

“De manera oficial se confirmó que tres personas perdieron la vida en el hecho. Según versiones iniciales, las víctimas se encontraban descansando en el hotel al momento en que se inició el incendio, aunque esta información aún está siendo verificada”, precisó.

Tras el control de la emergencia, las autoridades correspondientes realizan las revisiones necesarias para determinar las causas del incendio y las inspecciones técnicas de los cuerpos. El procedimiento quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Fiscalía.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos indicó que permanece en la zona para garantizar la seguridad del sector y apoyar las labores investigativas. Hasta el momento no han revelado las identidades de las víctimas pero confirmaron que son hombres.