Incendio forestal en Tolima ha arrasado más de 1.500 hectáreas

Imagen de video de redes sociales de los incendios forestales en San Luis. Las llamas se concentran en el corregimiento de Payandé y en la vereda Tomogó. Foto: Redes sociales

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El municipio de San Luis, Tolima, enfrenta una emergencia ambiental tras un incendio forestal que ya consumió más de 1.500 hectáreas de cobertura vegetal y no ha sido controlado. La emergencia inició el 1 de agosto con un incendio reportado en Cerro Gordo, y se agravó significativamente el 10 de agosto tras expandirse a distintas zonas del municipio. El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, describió la situación como el peor desastre ambiental que haya vivido el municipio.

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De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, el incendio pasó de afectar 400 hectáreas a superar las 1.555, cifra que refleja la velocidad con la que avanzó el fuego a lo largo de los días. Los puntos de mayor preocupación se concentran en el corregimiento de Payandé y en la vereda Tomogó, catalogados como prioridad alta por las autoridades.

Las llamas han arrasado extensas zonas de vegetación y cultivos, mientras las altas temperaturas y los fuertes vientos complican las labores de contención. La emergencia amenaza también la fauna silvestre, los suelos y las fuentes hídricas cercanas al área comprometida.

En la atención participan unidades del Batallón de Infantería Número 18 Coronel Jaime Rooke, con cerca de 45 soldados desplegados. La Fuerza Aeroespacial Colombiana apoya las operaciones con helicópteros equipados que han realizado descargas de hasta 2.500 galones de agua. También intervienen unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro departamentales.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que actualmente permanecen activos 36 incendios forestales en 20 municipios del departamento, siendo San Luis el punto más crítico. Ante las solicitudes de los habitantes de San Luis, la Alcaldía de Ibagué decidió sumar sus organismos de socorro a las labores de mitigación, pese a que el municipio no hace parte de su jurisdicción.

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“Aunque San Luis no es jurisdicción de Ibagué, para la alcaldesa Johana Aranda no hay fronteras y decidió enviar ayuda a estos vecinos que tanto lo estaban solicitando”, señaló Miguel Vargas, director de Bomberos de Ibagué.

Desde la noche del lunes 10 de agosto fueron enviados 11 bomberos voluntarios y, al día siguiente, ocho unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos con tres máquinas extintoras y dos vehículos de desplazamiento rápido. La administración también destacó el trabajo de la comunidad que, con herramientas de sus hogares, ha colaborado en el control de las llamas.