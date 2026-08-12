La devastación que sufrió Roldanillo, Valle del Cauca, tras el terremoto

Imagen de redes sociales en la que se evidencia el estado en el que quedó Roldanillo tras el sismo. Foto: Redes Sociales

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El municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, contabiliza 2.736 personas afectadas, viviendas inhabitables y dos personas fallecidas tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Roldanillo, conocido como el “Pueblo Mágico del Valle” por su arquitectura colonial y por ser un atractivo turísitico, deberá demoler 500 edificaciones, entre ellas la sede de la Alcaldía, la Casa de la Cultura y el templo local, considerado bien patrimonial.

De acuerdo con el reporte más reciente entregado por la administración municipal, la emergencia dejó 2.736 personas afectadas en el municipio. Cerca de 600 familias reportan daños en sus viviendas y, de estas, 145 casas quedaron inhabitables por destrucción total o por afectaciones estructurales severas que ponen en riesgo a las personas que viven allí. Otras 539 viviendas presentan daños, aunque continúan siendo habitables.

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Actualmente, 580 personas requieren albergue temporal, y las autoridades habilitaron dos refugios con capacidad aproximada para entre 300 y 400 personas, mientras gestionan un espacio adicional para atender la demanda.

La gobernación del Valle del Cauca reportó, además, 112 personas heridas en el municipio, de las cuales al menos ocho permanecen bajo observación médica.

Jaime Ríos, alcalde de Roldanillo, precisó que la devastación alcanzó buena parte de los símbolos del pueblo, pues tendrán que ser derribados dos hoteles, varias construcciones antiguas del centro histórico, la sede de la Alcaldía, la Casa de la Cultura y la iglesia local, considerada bien patrimonial. También sufrieron daños la Capilla de la Ermita, monumento nacional, y el Museo Rayo, dos de los principales atractivos turísticos del municipio.

Además, el alcalde detalló que existen daños graves en todos los colegios del municipio, que las iglesias y el cementerio presentan afectaciones y que el centro quedó prácticamente destruido. Roldanillo cuenta únicamente con el Hospital Departamental San Antonio, que también reporta daños considerables en su infraestructura. Ríos explicó que buena parte del casco urbano corresponde a la zona colonial, donde las casas antiguas de bahareque no soportaron el sismo debido a las características de su construcción. Ingenieros estructurales se desplazaron hasta el municipio para determinar cuáles inmuebles representan peligro.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, llegó hasta el municipio para participar en el balance de los daños. A través de su cuenta de X informó que “el hospital presenta graves daños: cerca del 70 % deberá ser demolido y hoy solo están habilitados los servicios de urgencias y cirugía”.

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Las dos personas fallecidas fueron identificadas como el concejal Juan Carlos García Castañeda, de Cambio Radical, quien se encontraba en un gimnasio al momento del derrumbe, y María Salcedo, empleada de un restaurante que colapsó durante el terremoto.

Las Fiestas del Verano del municipio fueron canceladas por la tragedia y Ríos manifestó: “es triste ir a recoger todo lo que quedó del pueblo. Nos hemos acostumbrado a vivir del turismo. Esa es la parte más afectada, todos sus emprendimientos, sus locales, su forma de vivir, comercio y restaurantes quedaron totalmente destruidos”.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, designada por el presidente Abelardo de la Espriella para atender la emergencia en el departamento, ya visitó Roldanillo y declaró que en la primera etapa de atención a la emergencia se concentran en “salvar vidas, en atender a los damnificados, en garantizar que estén bien, sobre todo, aquellas personas afectadas por el sismo. Pero también vendrá una etapa de reconstrucción que incluirá, por supuesto, escuelas, viviendas, hospitales, vías, en fin, todo lo que es la infraestructura que de alguna u otra manera se ha visto seriamente afectada”.