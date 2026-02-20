Conozca los cierres viales en Medellín para el fin de semana

Imagen de referencia. La Alcaldía implementará cierres viales totales y controles de regulación en distintos sectores la ciudad. Foto: Cortesía

Para garantizar la seguridad vial y la buena movilidad durante los eventos culturales y deportivos programados en Medellín en los próximos días, la Alcaldía dispondrá de agentes de tránsito y cierres viales en los siguientes puntos de la ciudad.

Desde las 9:30 p. m. del jueves 19 de febrero hasta las 8:00 a. m. del domingo 22 de febrero, habrá cierre total en el sector de la cancha del Estadio Cincuentenario, el Parqueadero Mova y el Parque Norte. La restricción aplicará en la carrera 53 (Avenida Ferrocarril) con calles 73 y 77, y afectará también rutas y paraderos del transporte público, por la realización del CORE 2026, festival de techno que espera 20.000 asistentes entre el viernes 20 y el sábado 21 de febrero.

El domingo 22 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 12:00 m., se realizará la Expofitness Run, que cubrirá los sectores de El Poblado, La Candelaria y Guayabal. Aproximadamente 1.600 corredores partirán desde la Avenida Ferrocarril y finalizarán en la Plazoleta de Plaza Mayor.

El recorrido principal será sobre la calzada occidental, con cierres y restricciones en la carrera 62, la calle 43, la carrera 55, la carrera 48 (Avenida Las Vegas), la calle 12 Sur y la carrera 50FF. La Secretaría de Movilidad advierte sobre el impacto en las glorietas de Monterrey y La Aguacatala.

El Distrito también anticipó afectaciones viales para la próxima semana: desde el lunes 23 de febrero, a las 7:00 a. m., hasta el martes 3 de marzo, a las 8:00 p. m., habrá cierres totales en las inmediaciones de Plaza Mayor por el Festival del Libro Infantil. Las vías restringidas serán la carrera 62 entre calles 41 y 42, la calle 42 entre carreras 58 y 62, y la calle 41 entre carreras 57 y 62.