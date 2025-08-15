Joven que buscaba esmeraldas en río de Santander fue encontrado sin vida

Imagen de referencia. El joven fue arrastrado por el río Carare tras intentar cruzarlo varias veces. Foto: Corpoboyacá

Darwin Sánchez, de 24 años, se encontraba desaparecido desde el miércoles 13 de agosto cuando la corriente del río Carare, en Santander, se lo llevó. El cuerpo del joven fue hallado en la mañana del viernes 15 de agosto en el sector de Santa Rosa, municipio de Cimitarra.

Según relato de testigos, el joven acostumbraba a ir al río a buscar esmeraldas. Fue visto por última vez en el sector Playa de Mata de Cacao en la vereda El Valiente. Sánchez habría intentado cruzar en varias ocasiones el río y en el último intento la corriente lo arrastró.

Los organismos de socorro desplegaron la búsqueda del joven por la vereda El Valiente, Vinagre, Santa Rosa, Número siete, kilómetro 12 del río Carare y Puerto Araujo.

“Desde que llegamos, él quería ir a la playa de enfrente y lo intentó varias veces, pero se regresaba. A la cuarta, se metió y la corriente se lo llevó. Cuando lo perdí de vista entre los árboles, corrí por el potrero esperando que saliera, pero nunca lo hizo. Me desesperé, no sabía qué hacer, sin conocer a nadie y sin señal. Era la primera vez que iba allá, y él llevaba días diciéndome que fuéramos a esa playa”, relató una persona que lo acompañaba a El Tiempo.

La búsqueda de estas piedras preciosas es común en la zona ya que aseguran que las aguas del río carare arrastra muchas de ellas, pero es una práctica arriesgada por las fuertes corrientes. El joven es recordado por sus amigos y familiares como un hombre trabajador, amigable y educado.