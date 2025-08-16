Este fue el aviso que dio el piloto de la avioneta que cayó en parque de Medellín

La avioneta había salido de Tolú, Sucre, pero no alcanzó a llegar al Olaya Herrera de Medellín por fallas mecánicas. Foto: DAGRD Medellín

El piloto de la aeronave que cayó en la tarde del 15 de agosto en un parque de Medellín en el sector Laureles-Estadio, comuna 11, alcanzó a informar a la torre de control que el motor tenía problemas. Desde la torre le autorizaron el aterrizaje pero la avioneta no alcanzó a llegar.

En el audio se escucha al piloto informando: “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”, dijo el piloto. Por su parte, desde la torre de control una mujer le dice: “Aprobado, autorizado aterrizar”, teniendo en cuenta los lineamientos sobre la dirección de los vientos.

Pero el piloto aseguró que no alcanzaría a llegar a la pista para su aterrizaje de emergencia. “Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al estadio”, señaló el piloto. Y lo que se escucha al final desde la torre es “¿En el Estadio? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información".

En compañía del piloto iba una mujer. Ambos resultaron con heridas, que no revisten gravedad. El hombre sufrió traumas en la cabeza y el pecho, mientras que la mujer resultó con heridas en el rostro y está siendo atendida en la clínica Las Américas.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD) informó que tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad llegaron al lugar a atender la emergencia. “No se presentó incendio en el sitio y las autoridades competentes se encuentran investigando las causas del accidente”, agregaron desde el DAGRD.

Un hecho similar ocurrió en enero de este año en el que una avioneta que salió de Juradó, Chocó, con rumbo al Olaya Herrera de Medellín se accidentó. Desafortunadamente, en ese accidente murieron los diez ocupantes, entre ellos tres menores de edad.