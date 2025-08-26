Incertidumbre por situación de líder social secuestrado en Remedios, Antioquia

Jarrison Osorio es oriundo del municipio de Cantagallo. Foto: Captura de pantalla

A dos semanas del secuestro del líder social Jarrison Osorio, en el municipio de Remedios, en Antioquia, organismos humanitarios buscan mediar para lograr su regreso ante informes que señalan que está en manos de un grupo armado que lo ha estado moviendo.

El secuestro de Osorio se registró el pasado 10 de agosto en la vereda Plaza Nueva, donde habría sido interceptado por sujetos que primero le quitaron el celular y luego lo trasladaron a la vereda Camelias Dos, donde permaneció retenido, según indicó la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

Osorio estaría en manos del Clan del Golfo, por lo que en las últimas semanas varias líderes de la zona han intentado intermediar por su liberación, ante informaciones que señalan que sigue con vida y han estado moviendo al hombre secuestrado.

Sobre el caso, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, indicó a Blu Radio, que no habían tenido información de la situación, por lo que “lo primero que hacemos es articular y convocar a las tropas y trabajar con las fuerzas en territorio para que atiendan las necesidades que en materia de seguridad nos dijeron que estaban pendientes”.

A la búsqueda se sumó el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, por solicitud de la familia de Osorio, quienes buscan establecer contacto con el grupo armado para mediar por su liberación.

Osorio es conocido por su defensa de los derechos de los campesinos en la vereda El Paraíso del municipio de Cantagallo, el cual comparte límite con Remedios. Además, ha trabajado por mejorar las condiciones para los trabajadores de la región.