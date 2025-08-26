Choque entre bus y camión de basura dejó 20 heridos en vía Barbosa-Girardota

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en Barbosa, Bello y Girardota. Foto: Captura de pantalla

En el kilómetro 19 de la vía que comunica a Barbosa con Girardota y dirige a Bello se registró en la tarde del pasado lunes 25 de agosto un accidente entre un bus de servicio público y un camión de basura de la empresa Emvarios, que dejó 20 heridos, de los cuales siete tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales.

El hecho se registró en plena hora pico, lo que provocó afectaciones en la movilidad. Imágenes compartidas en redes sociales evidencian que el bus chocó por detrás del vehículo recolector de basura, por lo que los principales afectados fueron los pasajeros del primer carro mencionado.

La alcaldía de Barbosa indicó que la mayoría de los heridos no presentó lesiones de gravedad, así como algunos se negaron a recibir atención en centros asistenciales. En total se trasladaron a siete personas a hospitales en Barbosa (cuatro) y Girardota (tres).

“Es nuestro deber desde nuestro municipio brindar oportunamente la atención a cada una de estas personas que resultaron lesionadas”, aseguró Jhon Jairo Cuartas, secretario de Planeación de Barbosa, quien añadió que la emergencia fue atendida por el cuerpo de Bomberos, agentes de tránsito y la Policía. .

Según la Policía de Tránsito del Valle de Aburrá, la vía estuvo cerrada por varias horas, mientras se atendieron a los lesionados y se hizo el retiro del vehículo. Las autoridades añadieron que iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Adicional a ello, el secretario Cuartas pidió a los conductores transitar con cuidado y respetando las normas de tránsito para prevenir nuevos accidentes viales.