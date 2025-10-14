Investigan asesinato de taxista y una mujer en Santa Marta; dejaron panfleto

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si el caso estaría relacionado con un hecho de intolerancia o disputas entre grupos delincuenciales.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un doble asesinato que se registró durante el fin de semana en el sector de la bomba Zuca, sobre la Troncal del Caribe, ha despertado la preocupación de las autoridades. Además de que un taxista y una pasajera fueron asesinados, en el lugar del crimen fue encontrado un panfleto con un mensaje discriminatorio y amenazante.

Lea: Explosión de pólvora en casa dejó un muerto y más de 40 casas afectadas en Pasto

Dentro del taxi estaba el conductor Darío Enrique Mendoza, de 63 años, y Yeliz Andrea Rada, de 44 años, que iba como pasajera. Al llegar al sector mencionado, el hombre se detuvo para dejar a la mujer, quien tomaría allí un bus para viajar a Ciénaga, pero sujetos armados que llegaron en una moto se acercaron al taxi y les dispararon en al menos 14 ocasiones.

Una vez se registra el hecho, personas en la zona los atienden. Rada falleció en el lugar, mientras que Mendoza alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde murió poco después de registrarse su ingreso.

El caso ha generado temor entre la comunidad, debido a que los sicarios dejaron en la zona un panfleto que decía: “No queremos cienagueros en Santa Marta. HP plomo”, por lo que el caso ha sido relacionado con un posible hecho de intolerancia o de extorsión de bandas criminales.

Le puede interesar: Joven turista se ahogó al intentar rescatar a su padre en Coveñas; esto se sabe

A la zona llegaron miembros de la Policía Metropolitana de Santa Marta, la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes señalaron que adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y las motivaciones del crimen, pues no se descarta que se haya dado en medio de disputas entre grupos delincuenciales de la zona por el control territorial y de las rentas ilegales.

De las víctimas se conoce que Mendoza era conductor de taxi y regularmente prestaba servicios entre Santa Marta y los municipios aledaños. Por su parte, Rada, quien también era conocida como “Juana”, vendía almuerzos en el sector de El Rodadero. Ambos eran oriundos y vivían en Ciénaga.