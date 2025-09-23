Investigan ataque en un bar en San José del Fragua, Caquetá

El atacante y la víctima compartían en la misma mesa de un bar de San José del Fragua. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran consternación causó en el municipio de San José del Fragua, en Caquetá, un ataque armado que se registró dentro de un bar. Un sujeto que compartía con otros en una mesa, desenfundó un arma y disparó en más de cuatro ocasiones contra uno de los hombres que lo rodeaban. Las autoridades capturaron al victimario, mientras que los hechos quedaron registrados en un video de una cámara de seguridad.

Lea: Una emergencia mayor se podría dar en la vía al Llano, ¿quién responde?

En las imágenes captadas en el establecimiento se ve a tres hombres y una mujer compartiendo licor en una mesa, cuando de un momento a otro uno de ellos desenfunda un arma y dispara contra uno de los sujetos. Una vez cae al suelo, el victimario se le acerca al herido e intenta seguirle disparando.

En otros videos grabados por testigos se ve a varios hombres sacar del establecimiento a la víctima, quien todavía se encuentra consciente, por lo que lo suben en una moto y lo llevan a un centro asistencial, mientras que policías en la zona capturan al atacante, al que la mujer del grupo le reclama por el crimen.

Sobre lo ocurrido, el coronel Cesar Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, aseguró que “la víctima tiene cuatro lesiones con arma de fuego y ya fue intervenido quirúrgicamente. El victimario está siendo puesto a disposición de las autoridades judiciales”.

Le puede interesar: Habla otro hermano de Jorge Uribe, asesinado en Cali: rebate a su sobrina

Sumado a esto, el uniformado señaló que los dos sujetos tienen antecedentes judiciales. La víctima, por concierto para delinquir, lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego, así como tenía detención domiciliaria desde julio, que se le informó que terminaría de pagar una pena extramuralmente. “Estaba pagando una pena en el centro penitenciario El Cunduy. Del victimario se conoce que tiene antecedentes por daño en bien ajeno”.

La persona herida se encuentra estable, en un centro asistencial del departamento. Las autoridades indicaron que iniciaron investigaciones para determinar las motivaciones del ataque armado.