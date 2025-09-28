Hombre de 48 años murió en la Carrera de las Rosas en Medellín, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. En el evento participaron más de 10.000 corredores. Foto: Carrera de las rosas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la Carrera de las Rosas, que se realizó en la mañana de este 28 de septiembre en Medellín, se registró la muerte de un corredor de 48 años, quien participaba en la competencia de cinco kilómetros, según indicó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Lea: Denuncian presencia de hombres armados sobre la vía Panamericana, en Cauca

"Lamento la muerte de Carlos Enrique Restrepo en el marco de la Carrera de las Rosas, hoy en Medellín. Él tenía 48 años de edad y estaba participando en la categoría 5K. Recibió las ayudas médicas en el sitio y fue traslado al Hospital General de Medellín. Lastimosamente perdió la vida“, señaló el mandatario en una publicación en redes sociales en la que además compartió el comunicado de los organizadores del evento.

De acuerdo con la fundación Almarosa, el corredor presentó problemas de salud en el trayecto (sobre la calle 30 con carrera 55), por lo que “nuestro equipo médico y las ambulancias dispuestas en el evento actuaron de inmediato y, posteriormente, Carlos recibió atención en el Hospital General de Medellín. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida”.

El sujeto registró palidez mucocutánea, hipersalivación y sudoración excesiva, producto de un paro cardíaco, antes de ser trasladado al centro médico.

Le puede interesar: Subió a 12 el número de fallecidos por intoxicación con cococho en Barranquilla

La Carrera de las Rosas se realiza para crear conciencia sobre la detención temprana del cáncer de mamá. Para esta edición en Medellín se inscribieron más de 10.000 corredores, que participaron en diferentes recorridos de 21K, 15K, 10K, 5K y 2K, que partieron desde muy temprano del parque de las Luces, en La Alpujarra.

“Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, añadió la organización en comunicado.