Investigan muerte de hombre tras ingerir yagé en ritual ancestral en el Quindío

Un hombre falleció en una finca del municipio de La Tebaida, Quindío, mientras participaba en un ritual ancestral con la organización Aricapa Tusarma en el que habría ingerido yagé, también conocida como ayahuasca, elaborada con plantas y utilizada frecuentemente en estas ceremonias.

Los familiares del hombre de 34 años, identificado como Alejandro Gutiérrez Barreto, aseguraron que lo habían invitado a esta ceremonia el domingo 7 de septiembre y que el manifestó un malestar fuerte luego de ingerir la bebida.

“Él tomó yagé y se sintió mal, después se sintió un poco mejor y volvieron a darle otra toma, pero ahí se puso muy mal. Eso nos lo contó un amigo que iba con él. Dos personas que estaban en la organización del evento lo acostaron y el amigo pensó que ya estaba mejor, dejaron pasar varias horas hasta que unas personas lo llevaron al hospital donde reportaron que ya no tenía signos vitales”, relató Fabiola Barreto, tía de la víctima.

La víctima fue trasladada al hospital de La Tebaida, pero llegó sin signos vitales. Los familiares denunciaron que los organizadores no contaban con los protocolos de atención en casos de emergencias, ni con el personal asistencial para dar respuesta rápida en un caso como el de Gutiérrez.

Además, la tía mencionó que el hombre llegó al hospital con la ropa mojada, sin sus zapatos y con golpes en la cara. “Mi sobrino se murió en esa finca cuando se sintió mal y ellos pensaron que se había dormido, pero no, se había muerto”, agregó la mujer.

Por su parte, el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, indicó que están a la espera de los resultados de Medicina Legal para confirmar si la causa de la muerte del joven sería por una intoxicación.

“De acuerdo con los hallazgos y la parte clínica, se evidenció que la persona había estado en una actividad consumiendo yagé. Esto es delicado porque todos sabemos que no porque me digan que es de origen herbal las sustancias son inocuas”, expresó el funcionario.

También, el secretario explicó que estas sustancias podrían tener efectos secundarios y que podrían generar complicaciones, a veces con vómito y diarrea. “A veces provocan un proceso que se llama rabdomiólisis, que es una ruptura de las proteínas del músculo, que genera mioglobina y puede producir daño renal. Eso a su vez genera hipertensión arterial y problemas cardíacos e insuficiencia respiratoria”, concluyó.

La tía del joven también mencionó que había hablado con Alexandra Aricapa, pero que la mujer no se ofreció a dar información sobre el caso. Además, eliminaron el perfil de las redes sociales Aricapa Tusarma, donde solían convocar a las personas para que asistieran a sus rituales.