Investigan robo de más de COP 70 millones en cooperativa de ahorro en Puerto Wilches

Imagen de referencia. Los habitantes de Puerto Wilches han pedido acciones ante la oleada de hurtos en el municipio. Foto: Alcaldía de Puerto Wilches

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoriades están tras la pista de los delincuentes que el pasado viernes 21 de noviembre robaron más de COP 70 millones de una cooperativa de ahorro y financiera, que se encuentra en pleno centro de Puerto Wilches, en Santander.

Lea: Capturaron al presunto asesino de una bebé mientras dormía en Plato, Magdalena

El hecho se registró en pleno día. Según indicaron los testigos, los sujetos se hicieron pasar como clientes para ingresar al lugar, donde desenfundaron sus armas y amenazaron al personas como a quienes se encontraban alli, para que entregaran sus pertenencias.

Aunque no se conoce un monto oficial, se sabe que los sujetos se habráin llevado más de COP 70 millones que sacaron de las cajas del lugar y de lo que hurtaron a las personas allí. Posteriormente, los sujetos huyeron en motocicletas que los esperaban fuera de la entidad.

La Policía del Magdalena Medio indicó que llegó pocos minutos después de que se registró el robo, por lo que activaron un plan candado y se encuentran verificando los videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los delincuentes.

Le puede interesar: Se conoce la identidad de los siete presos que se fugaron de CAI de la Policía en Soledad

La situación mantiene preocupada a la población debido a la serie de robos a comercios que se han registrado en las últimas semanas en el municipio, como por ejemplo, el hurto de alimentos en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), y los asaltos a bombas de gasolina y puntos Efecty, por lo que han exigido a las autoridades acciones contundentes para prevenir nuevos hechos.

Por su parte, la Policía del Magdalena Medio pidió el apoyo a la ciudadanía para dar cualquier información que pueda llevar a dar con el paradero de los responsables de estos hurtos en el municipio.