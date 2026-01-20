Investigan video con presunta amenaza de “limpieza social” en Tolima

Las autoridades investigan la procedencia del video, aunque descartan que sean miembros de un grupo armado. Foto: Captura de pantalla

Gran zozobra se ha generado en el centro del Tolima por cuenta de la aparición de un video difundido en redes sociales, en el que aparecen tres sujetos vestidos de negro y encapuchados que amenazaron con una mal llamada limpieza social en el municipio de San Luis. La gobernación anunció investigaciones, mientras que la Policía negó, en primera instancia, la presencia del supuesto grupo armado en el departamento.

En las imágenes, los encapuchados aseguran que “el pueblo está sufriendo por la gente que se adueña de lo ajeno, como es el robo de automotores, ganado, entre otros. Nosotros como grupo armado nos unimos a la comunidad, apoyándonos para finiquitar o eliminar esta problemática”.

Posteriormente, los sujetos, que aseguran ser del Frente José Alfredo Cuenca del Ejército Gaitanista de Colombia, señalan que en la lista incluyen a expendedores de drogas, así como añaden los nombres de 13 personas a las que les dan 24 horas para salir del municipio.

Por la aparición del video se realizó un consejo extraordinario de seguridad, tras el cual el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, señaló que ya está en manos de peritos de la Policía que buscan dar con el paradero de quienes lo hicieron y lo promovieron.

A la par, el funcionario hizo un llamado a la calma al considerar que este tipo de dinámicas son comunes por parte de grupos delincuenciales para generar intimidaciones, pero que no tienen la capacidad para realizar este tipo de acciones.

Por su parte, el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía del Departamento del Tolima, aseguró que no hay evidencia de que el grupo mencionado en el video tenga presencia en el departamento. De hecho, asegura que las autoridades han impedido su estructuración en la región.

Sumado a esto, el uniformado explicó que en las imágenes hay elementos representativos del Clan del Golfo, que permitan asociar las amenazas con el mencionado grupo armado.

“Es simplemente amedrentamiento, con amenazas a la población para acceder quizá a una intención de intimidación y querer sabotear la seguridad, buscando quitarle el recurso a las personas que lo consiguen con tanto esfuerzo a través de la extorsión”, añadió Vargas, quien pidió a la comunidad no difundir este tipo de videos.