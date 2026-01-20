Logo El Espectador
Colombia
Restablecieron rutas en vía Bucaramanga-Cáchira tras hechos vandálicos contra buses

Además, preocupa la incineración de dos camiones en la vía que comunica al sur del Cesar con Norte de Santander.

Redacción Colombia
20 de enero de 2026 - 02:54 p. m.
Los delincuentes pintaron grafitis y dispararon a las llantas de los buses.
Foto: Archivo Particular
Empresas de transporte de Norte de Santander suspendieron temporalmente los servicios por el corredor entre Bucaramanga y Cáchira, debido a la vandalización de dos buses de Flota Cáchira, por parte de supuestos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que intimidaron a conductores y pasajeros, el pasado lunes 19 de enero.

Testigos de los hechos han señalado que los delincuentes detuvieron los vehículos sobre la vía de acceso a San Pablo–Pueblo Nuevo La Esperanza y obligaron a los pasajeros a bajarse. Les pidieron sus documentos y los amedrentaron. “Ahí por la entrada de San Pablo les pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron”, dijo a Blu Radio un habitante del sector.

Ante lo ocurrido, los conductores señalaron que no podían seguir el recorrido, por lo que los pasajeros tuvieron que esperar otro bus que los trasladó hasta El Playón, donde hicieron la denuncia ante las autoridades.

Por la situación de seguridad, la empresa Flota Cáchira suspendió temporalmente los servicios por este corredor mientras se hizo la recuperación de los vehículos, contra los cuales los sujetos también dispararon. El servicio ya fue restablecido este martes 20 de enero.

Este caso se suma al que se registró durante el fin de semana en la vía que comunica al sur del Cesar con Norte de Santander, donde sujetos armados prendieron fuego a dos camiones que cargaban combustibles, al parecer, de manera ilegal.

Las autoridades indicaron que investigan quiénes estuvieron detrás de estos hechos de vandalismo, así como trabajan en garantizar la seguridad en los corredores. Por su parte, Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz del departamento, aseguró que se mantiene la alerta por lo que viene sucediendo en vías de interés nacional.

