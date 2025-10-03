Jaime Andrés Beltrán habló de muerte de abogada demandante en caso de nulidad

Jaime Andrés Beltrán y Gustavo Petro se pronunciaron tras la muerte de la abogada. Foto: Alcaldía de Bucaramanga - Presidencia

En medio de la polémica que ha desatado la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, quien fue hallada muerta en el estudio de su casa el pasado primero de octubre, y quien fue una de las demandantes en el proceso de nulidad de Jaime Andrés Beltrán, el exmandatario se pronunció y rechazó los señalamientos en su contra.

“Es lamentable cómo algunos han intentado relacionar esta tragedia con el proceso en mi contra. Esto pone en riesgo a mi familia y es una muestra más de la persecución política de la que hemos sido víctimas”, aseguró Beltrán en un video publicado en sus redes sociales.

Además de dar las condolencias a la familia de la abogada ante el presunto suicidio, el exalcalde pidió a la Fiscalía, la Policía y la Defensoría del Pueblo acelerar las investigaciones para esclarecer lo que le ocurrió a Serrano Rodríguez. “No vamos a permitir que nuestro buen nombre sea manchado y mucho menos el trabajo que por tantos años que hemos venido desarrollando”.

El caso ha llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía, debido a que la mujer fue encontrada junto a una nota que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”, así como junto al cuerpo habría comida y los elementos mencionados.

Sobre el caso también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta en X señaló: “en Santander también hay gentes llenas de odio en su corazón, que le pueblo comunero los venza con amor. La solución es unidad y firmeza, como dijera José Antonio Galán, el comunero: Ni un paso atrás y lo que ha de ser que sea. Qué los comuneros vuelvan a vivir en el corazón del pueblo santandereano. No son los Nazis, señores y señoras, son los comuneros buscando la Justicia Social”.

Ante esta publicación, Beltrán acusó al presidente de perfilarlo, así como señaló que son ataques que se dan luego de anunciar su aspiración de volverse a presentar a la alcaldía en las elecciones atípicas. “Hago responsable al Presidente Petro y a sus colaboradores en Bucaramanga sobre cualquier cosa que me pase a mí y a los miembros de mi familia. Son otros los que durante la historia de nuestro país han utilizado la estrategia de la muerte y la mentira como arma política, tengo una trayectoria de más de 20 años construyendo sociedad, sirviendo a mi ciudad y defendiendo la vida; el que me conoce lo sabe”, indicó Beltrán.