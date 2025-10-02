Alertas en Cundinamarca: han atendido 263 incendios y 381 emergencias por lluvias

En lo corrido del año se han afectado más de 780 hectáreas de vegetación a causa de los incendios. Foto: Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca, por medio de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), dio a conocer un balance de las emergencias ocurridas entre enero y septiembre de este año. Según señalaron, en este período han atendido 263 incendios y 381 eventos derivados de las lluvias.

Por el lado de los incendios:

201 corresponden a cobertura vegetal.

61 a estructuras.

Uno a enramada.

Los cuales han comprometido 1.097 hectáreas en 71 municipios de 15 provincias. Solo en el mes de septiembre registraron 91 incendios en 35 municipios, con una afectación de 514 hectáreas. Lo anterior, principalmente en las provincias de Oriente, Sabana Centro, Soacha, Tequendama y Magdalena Centro.

Con respecto a emergencias por lluvias en 83 municipios:

Las autoridades han afrontado 381 emergencias:

205 movimientos en masa.

97 inundaciones.

35 crecientes súbitas.

33 vendavales.

8 avenidas torrenciales, además de granizadas y tormentas eléctricas.

En septiembre notificaron 33 eventos en 11 municipios, sobre todo, en Guayabetal, Chipaque, Quetame y Cáqueza, en la provincia de Oriente.

“En Cundinamarca nos estamos preparando para este segundo pico de la temporada de lluvias con planes departamentales y municipales de gestión del riesgo, actualizando protocolos de respuesta y fortaleciendo a nuestros cuerpos operativos. La gestión del riesgo no es solo responsabilidad de las administraciones, sino de todos los ciudadanos”, indicó William Rozo, director de la UAEGRD.

Vía al Llano: habilitan corredor humanitario para garantizar atención médica urgente

En el marco del cierre de la vía al Llano y los bloqueos en varios puntos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey anunció que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca y Meta están coordinando esfuerzos para garantizar la atención médica de pacientes en Villavicencio que deben ser trasladados a hospitales en Bogotá.

En medio del cierre de la vía al Llano por el derrumbe en el km 18+600 y de los bloqueos registrados en algunos puntos, desde los CRUE de #Meta y #Cundinamarca trabajamos unidos para garantizar la atención médica oportuna a los pacientes que, estando en Villavicencio, requieren… pic.twitter.com/Ux0VnVrT5t — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 1, 2025

“A través de un corredor humanitario logramos movilizar a cuatro pacientes en condición crítica, quienes ya reciben atención en la capital. Esta acción contó con el apoyo del hospital de Cáqueza, que acompañó el paso de las ambulancias y brindó soporte en caso de ser necesaria una atención contingente en su centro hospitalario”, indicó el Gobernador.

El mandatario confirmó que estos corredores humanitarios se implementarán regularmente en tanto persistan los bloqueos en la vía. El llamado a los manifestantes se centró en el respeto del tránsito de ciudadanos que requieran atenciones de salud urgentes.

