Decretaron toque de queda para menores de edad y restricción de parrillero hombre en Urrao

Las medidas fueron definidas durante un consejo extraordinario de seguridad realizado por la Alcaldía de Urrao y la Policía tras tiroteo que dejó dos muertos y ocho heridos. Foto: Alcaldía de Urrao

En Urrao, suroeste de Antioquia, empezaron a regir medidas especiales de seguridad, desde el domingo 11 de enero hasta el 15 de febrero, tras un tiroteo que se registró el sábado 10 de enero en el que murieron dos personas y ocho resultaron heridas.

Las medidas fueron adoptadas en un consejo extraordinario de seguridad y confirmadas a través de un decreto firmado por el alcalde, Nilson Barrera Holguín, con el fin de contener hechos violentos en el municipio.

En primer lugar, establecieron que los menores de edad no podrán circular entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. y aseguraron que el cumplimiento será apoyado por varias entidades de control. “Vamos de la mano de las diferentes entidades, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Personería, a hacer labores nuevamente de vigilancia sobre la presencia de menores de edad después de las diez de la noche en nuestro municipio”, explicó el alcalde Barrera.

Además indicó que los padres de familia y acudientes deberán asumir una responsabilidad directa para que se cumpla el toque de queda de menores de edad y se reduzcan los riesgos de esta población.

Y como segunda medida adoptaron la restricción del parrillero hombre en motocicleta que regirá entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, para facilitar los controles policiales y reducir riesgos asociados a hechos delictivos.

“Se nos están presentando una serie de hechos que están atentando contra la seguridad ciudadana y que es nuestro deber intervenir. Vamos a hacer aquí una serie de planes que se van a desplegar a todo el sector, tanto urbano como también la parte rural, con el fin de contrarrestar esta serie de hechos que están atentando contra la tranquilidad de este hermoso municipio”, afirmó el comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto.

Detalles del tiroteo en Urrao

Cerca de la medianoche del sábado 10 de enero dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un joven de 20 años en la Zona Rosa del municipio. Tras el ataque, policías que se encontraban en el sector reaccionaron y se produjo un intercambio de disparos.

En medio del tiroteo, uno de los presuntos sicarios murió y el otro resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro médico en Medellín. Además, varias personas que se encontraban en el sector resultaron heridas.

“Durante el intercambio de disparos, ocho civiles resultaron lesionados, quienes fueron atendidos por personal médico. Cuatro de ellos recibieron atención y fueron dados de alta, mientras que los otros cuatro continúan hospitalizados bajo observación médica especializada”, dijo la Policía de Antioquia.