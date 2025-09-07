Joven futbolista que jugaría en la MLS murió en accidente de tránsito en Cauca

Un camión cisterna chocó contra varios vehículos en la vía. El carro en el que iba Valencia quedó metros más adelante. Foto: Archivo Particular

En un accidente de tránsito, que se registró en la Zona Franca e Industrial de Puerto Tejada, sobre la vía que va hacia Guachené, en el Cauca, falleció Eder Smic Valencia, de 16 años, un joven futbolista que esta semana viajaría a Estados Unidos para concretar su paso a New York Red Bulls, de la MLS.

La Academia Alemana Popayán, de la que hacía parte el joven, explicó que el accidente se dio durante las sus vacaciones en Guachené, de donde era oriundo. “Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”, añadieron en su mensaje en redes sociales.

Las autoridades locales indicaron que el accidente se registró en la mañana de este domingo 7 de septiembre. Un camión cisterna chocó contra varios vehículos sobre la vía, en circunstancias que son investigadas. En el lugar se reportó la muerte de una persona, el futbolista, que se movilizaba en un carro gris.

El joven había hecho parte de un microciclo de la selección Colombia sub-16 y, según explicó el periodista Mariano Olsen, viajaría para concretar su paso al equipo estadounidense, que lo ficho en febrero, durante la Bulls Cup Sub-16, en la que destacó con sus habilidades y un gol.

Por su parte, la Liga del Cauca lamentó el hecho y resaltó el talento de Valencia. “Eder será recordado no solo por su calidad como futbolista, sino también por la huella que dejó en cada partido y en quienes compartieron con él su pasión por este deporte”.