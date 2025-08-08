Joven murió sepultado por alud que cayó mientras extraía oro en Bucaramanga

Imagen de referencia. El joven había ido con otro hombre a buscar oro en la quebrada. Foto: AFP - PEDRO MATTEY

Una tragedia se registró el jueves festivo, en la quebrada Chapinero de la vereda Nuevo Renacer, en el norte de Bucaramanga, donde las autoridades de socorro rescataron el cuerpo de Darlinson Bailarín, de 20 años, quien quedó sepultado por un deslizamiento, mientras se encontraba en la zona extrayendo oro artesanalmente.

El joven llegó a la zona junto con David León Serna, de 34 años, quien relató a las autoridades que primero escucharon un fuerte ruido que venía de la montaña, por lo que intentaron correr, pero Bailarín no pudo andar tan rápido y fue sepultado por el alud.

León Serna se salvó porque varias personas que transitaban por la zona alcanzaron a oír sus gritos, por lo que lo ayudaron a salir y lo trasladaron al Hospital del Norte, donde fue atendido por laceraciones.

Bomberos de Bucaramanga se encargaron de rescatar el cuerpo de Bailarín.“La persona se encontraba cerca a la montaña, tenía unas complicaciones de movimiento en masa. Con nuestro equipo y personal capacitado logramos sacar el cuerpo, retirarle el material que estaba encima de él, para así dar paso a las demás autoridades”, dijo a Caracol Radio Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga.

Miembros de la Sijín se encargaron del levantamiento y el traslado a Medicina Legal, que confirmó que murió por politraumatismos y asfixia.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que el hecho ocurrió sobre las 9:00 a.m. del jueves pasado, así como indicó que la Fiscalía investigará las circunstancias del deslizamiento y si hay posibles responsables en el hecho.