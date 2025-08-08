Bus de servicio intermunicipal se incendió en El Poblado, Medellín

El incidente ocurrió exactamente sobre la Avenida El Poblado. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este viernes, un bus intermunicipal se incendió mientras circulaba por una de las avenidas principales del sector de El Poblado, en Medellín. El vehículo presuntamente sufrió un corto circuito que habría provocado el incendio.

Lea: Asesinan a otro cobradiario en Barranquilla; suman cuatro en menos de una semana

El automotor, que pertenece a la empresa TES de Occidente S.A.S. con placas FWK-531, comenzó a expeler humo desde la parte delantera mientras estaba en circulación, como se logra evidenciar en las imágenes que han circulado en redes sociales.

El conductor, identificado como Juan Guillermo Grajales Orrego, detuvo el bus para evitar un accidente mayor y que se propagara la conflagración. El conductor resultó con heridas leves y fue atendido en el lugar por personal de salud.

Una de las hipótesis dadas por el conductor a las autoridades es que los cables del aire acondicionado del vehículo hicieron corto. Por su parte, las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron para controlar las llamas y asegurar la zona, mientras la Policía gestionó el tránsito y mantuvo el orden para el paso de los equipos de emergencia.

El incidente, que ocurrió exactamente en la carrera 43A No. 12B-219 Sur, causó alarma entre los habitantes de la zona y no se reportaron heridos graves ni víctimas mortales. La causa exacta del incendio sigue bajo investigación por parte de las autoridades.

Por otra parte, Bomberos de Andes, Antioquia, recomiendan no intervenir en este tipo de situaciones, puesto que podría complicar el incendio. Lo correcto, según las autoridades, sería solicitar la ayuda de las autoridades municipales por medio de los canales telefónicos.

“Echar agua o acercarse a tratar de ayudar son dos comportamientos instintivos que pueden empeorar la situación. Antes de tratar de convertirse en un héroe es mejor mantener la calma, aplicar el protocolo PAS y tratar de mitigar las posibles consecuencias que se hayan producido”, aseguran.

#Video así fueron los momentos de pánico que se vivieron cuando un bus de servicios especiales se encendió en vías de el barrio El Poblado de #Medellín. Los bomberos adscritos al @DAGRDMedellin atendieron la emergencia. #VocesySonidos video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/DA2vKBrQ31 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 8, 2025