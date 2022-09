Joven que asesinó a niño de 9 años en Villavicencio irá 7 años a la correccional

El hecho ocurrió el 6 de junio, en un barrio de Villavicencio. Foto: Pexels

Un menor de edad de 16 años, quien le ocasionó la muerte a un niño de 9 años tras golpearlo con una piedra, deberá pagar una condena de siete años en una correccional.

Tal como lo había revelado la Fiscalía, el joven confesó ante un juez que le proporcionó varios golpes a Martín José López, uno de esos en la cabeza que le ocasionó la muerte al menor de edad.

Por tal motivo, el adolescente deberá permanecer el tiempo estipulado por el juez en el centro de reclusión, donde permanece desde junio, cuando se le impuso medida de internamiento preventivo.

“Justicia se hizo, pero no era la adecuada porque ese niño acabó con la vida de todos los integrantes de la familia. Me quitó la luz de mis ojos y aunque el juez le dictó la condena más alta, no es satisfactorio para mí”, dijo Rocío Jiménez, madre de Martín.

Estos hechos se registraron el pasado 5 de junio, en Villavicencio. Los padres de la víctima denunciaron la desaparición de Martín, quien había salido a jugar Xbox y un día después apareció muerto en la parte trasera del colegio Alfredo Molano Bravo, ubicado en el barrio San Antonio.

Según lo que han establecido las autoridades, al parecer el agresor reaccionó violentamente luego de que disputarán una partida de videojuegos en un local del sector.