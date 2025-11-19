Juez ordenó suspender proceso de elección del contralor de Risaralda, ¿qué pasó?

La asamblea de Risaralda es la que debe elegir al nuevo contralor departamental. Foto: Asamblea de Risaralda

El proceso de elección del nuevo contralor de Risaralda (2026-2029) quedó suspendido por orden del Juzgado Doce Penal Municipal de Pereira, que impuso medidas cautelares tras aceptar una acción de tutela interpuesta por Perches Giraldo Campuzano, uno de los candidatos en el proceso.

De acuerdo con Giraldo Campuzano, la Asamblea de Risaralda y la Universidad de Cartagena, encargada del concurso de méritos, vulneraron el derecho al debido proceso, por lo que pidió al juzgado investigar e imponer medidas cautelares para impedir que mientras se resuelve la tutela “el daño sea irreparable”.

En respuesta, el juez señaló que hay razones suficientes y reales de que si se deja correr el proceso de selección de contralor, la eventual vulneración no pueda ser reparada, por lo que aceptó la tutela, suspendió la elección y se pidió incluir en el proceso a los demás candidatos.

Sobre la decisión, Pablo Giordanelli, presidente de la Asamblea, indicó a La W que se suspendió el proceso. “Nosotros vamos a enviar la información que nos requiera el juzgado y siempre muy respetuoso de todas las acciones judiciales”.

Específicamente, el juez le pidió a la asamblea el contacto de los candidatos que han avanzado hasta la etapa actual del proceso, para vincularlos al trámite.

La elección de contralores en el país se realiza cada dos años. Luego de pasar por un proceso de pruebas, en las que se evalúa la hoja de vía y conocimientos, los candidatos finales presentan una entrevista, en este caso ante la Asamblea de Risaralda, que finalmente vota para escoger a la nueva cabeza del ente de control regional. Es proceso se realiza los últimos meses del año anterior a la posesión.