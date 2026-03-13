Juez ordenó talar centenaria bonga en Santa Marta; hay polémica

La Ceiba terminó dentro de una casa donde vive una mujer de 101 años. Foto: Captura de pantalla

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Esta semana comenzó la tala de la emblemática ceiba o bonga centenaria, en el barrio 20 de julio de Santa Marta, luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la ciudad diera la orden por el riesgo que representa para las viviendas alrededor. El problema es que el fallo no ha sido bien acogido por la comunidad que lo ha defendido, alegando que es un símbolo de la zona.

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En respuesta a una tutela, el juez ordenó verificar las condiciones físicas y fitosanitarias del árbol, por lo que el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) hizo los análisis y concluyó que la ceiba tiene deterioro estructural severo en la base del tronco, con ahuecamiento y necrosis avanzada del tejido leñoso, por lo que hay riesgo de caída.

Lo que agravaba la situación es que, pese a promoverse la preservación de este tipo de árboles urbanos, esta bonga está dentro de una vivienda, alrededor de cableado eléctrico y sobre un paso peatonal, lo que aumenta el riesgo al que se exponen quienes viven y circulan por esa zona.

A pesar de la oposición de algunos ambientalistas avanza la tala de emblemática bonga en el barrio 20 de Julio de #SantaMarta pic.twitter.com/0mLA3kApVI — Luchovoltio (@luchovoltios) March 12, 2026

Por esto, la autoridad ambiental apoyó la tala gradual, con el acompañamiento de la alcaldía, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero la medida ha sido cuestionada por líderes y ambientalistas de la zona que señalan que no se ha hecho un estudio completo de las condiciones del árbol, que además es hogar de ardillas y aves y, agregan, es pulmón verde del sector.

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Ana Karina Castañeda, lideresa de la Localidad 2, aseguró a Opinión Caribe que fue una de las que se opuso a la tala por lo que representa el árbol para la comunidad, tanto así que el lugar donde se encuentra es conocido como “la calle de la bonga”, a lo que se suma que es punto de encuentro para eventos comunitarios.

Sobre esto, Wilintong Barranco, experto del Jardín Botánico, aseguró a El Informador que los árboles prestan varios servicios ecosistémicos como la captura de carbono, la generación de microclimas y la provisión de hábitat para diversas especies, por lo que cuestionó el ordenamiento urbanístico. Además de que “el árbol tiene una memoria biopatrimonial. Muchas generaciones crecieron alrededor de él y hay historias que forman parte de la identidad de la comunidad”.

No obstante, otros como el edil Efraín Castillo consideran que la tala es más que necesaria, ya que cada vez que llueve o hay fuertes vientos revive el temor de que el árbol centenario pueda caerse y afecte a por lo menos 40 casas alrededor.

Lo cierto es que el proceso ya está andando. Este jueves 12 de marzo, el DADSA inició los trabajos de tala para proteger principalmente la vida de una mujer de 101 años que habita en la vivienda donde también está el árbol centenario.