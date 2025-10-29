La alcaldía de Ibagué cerró reconocido restaurante por problemas de salubridad

Imagen de referencia. Las autoridades pidieron al restaurante implementar medidas de higiene y mantenimiento. Foto: Alcaldía de Ibagué

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de operativos de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud de Ibagué, se conoció que se hizo el cierre de un reconocido restaurante de la ciudad, en el que se evidenciaron malas prácticas de higiene, así como presencia de insectos, lo que pone en riesgo el tratamiento de los alimentos.

Lea: Lluvias en Chocó ya dejan 25.000 familias damnificadas en 18 municipios

Además de las inspecciones aleatorias a los comercios, las autoridades atienden alertas ciudadanas, como ocurrió en este caso que fue denunciado por ciudadano, que alertó la presencia de plagas dentro del lugar.

Tras la visita se realizó el cierre indefinido del restaurante Noveno Cielo, hasta que cumplan con las condiciones sanitarias para operar. Para ello, según indicó la secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, “les ofrecemos la asesoría técnica para que tengan un acompañamiento desde la Administración Municipal. Pueden adquirirla de manera gratuita en el segundo piso de la Secretaría”.

Sumado a esto, la funcionaria indicó continuarán con este tipo de operativos en toda la ciudad, por lo que piden a los propietarios de restaurantes, cafeterías y negocios de alimentos garantizar los debidos procesos de limpieza, desinfección y manejo de residuos, así como de mantenimiento de las cocinas.

Le puede interesar: Lo que se sabe de la muerte de policía de Nueva York tras cirugía estética en Cali

Sobre lo ocurrido, los propietarios del restaurante Noveno Cielo by Empireo Roots emitieron un comunicado en el que aseguraron que hubo “un cierre temporal preventivo con el propósito de implementar recomendaciones puntuales en materia de aseo y mantenimiento”.

Sumado a esto, aseguraron que las imágenes que han circulado en redes sociales sobre presuntas plagas dentro de la cocina no corresponderían a las del reconocido restaurante. “Publicaron varias imágenes donde decían que en el establecimiento había roedores, incluso publicaron unas fotos que no sé de dónde las sacaron, porque en la visita no se encontraron”, añadieron.