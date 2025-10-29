Lluvias en Chocó ya dejan 25.000 familias damnificadas en 18 municipios

LLoró y Bagado son dos de los municipios más afectados por las lluvias. El agua tapó completamente las viviendas. Foto: Gobernación de Chocó

Se agrava la situación en Chocó por cuenta de las torrenciales lluvias que se han registrado en los últimos días y que han provocado crecientes y desbordamientos de importantes ríos como el Atrato. La situación no solo tiene en emergencia a 18 de los 31 municipios del departamento, sino que además ya deja más de 25.000 familias afectadas.

Las alertas se mantienen en la mayoría de municipios del departamento, en donde no solo se han visto cultivos afectados, sino además cientos de viviendas inundadas. De acuerdo con la Gobernación, entre los municipios más afectados están Lloró, Alto Baudó, Istmina y Belén de Bajirá, donde se ha visto que el agua ha llegado a tapar completamente las viviendas, dejando solo los tejados a la vista.

Sumado a esto, comunidades completas en Lloró se han tenido que desplazar en medio de la noche, ante la creciente de ríos, mientras desde administraciones municipales siguen lanzando alertas ante el riesgo de mayores inundaciones y zonas, como las indígenas en Juradó, permanecen completamente incomunicadas.

Sobre la situación en el departamento, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba señaló que se adelanta el censo de afectados, por lo que con el paso de las horas se prevé que aumente el número de damnificados. Además, resaltó que se hizo un consejo extraordinario de gestión del riesgo para dar apoyo a los municipios más afectados, que por ahora son los de la cuenca alta del Atrato y aquellos que se encuentran en la ribera del río Andagueda.

“Llevaremos el día de hoy a los municipios de Lloró y Atrato la primera atención y activaremos de inmediato todas las acciones necesarias para lograr garantizar que las familias puedan ser atendidas”, añadió la mandataria.

Ante la situación en el departamento, la Defensoría del Pueblo advirtió que es preocupante la situación en Lloró, donde las comunidades de Tocolloró y Canchido enfrentan el desplazamiento forzado por grupos armados, y ahora por las condiciones climáticas, lo que aumenta su vulnerabilidad.

De igual forma, resaltaron el confinamiento en los municipios de Bojayá, Alto Baudó y Bajo Baudó, así como en Juradó, donde permanece inundado el casco urbano, y la Unión Cuity, en jurisdicción de Bojayá, donde están incomunicados.

Desde Lloró señalaron que realizan “la limpieza, lodo y residuos arrastrados por la corriente, así como el lavado de calles, andenes y espacios públicos para evitar focos de contaminación que afecten la salud de las familias”.

Mientras que, por su parte, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguró que envió una comisión técnica para hacer el censo, evaluar daños y acompañar a las autoridades locales, así como entregará 1.500 frazadas. 1.032 kits de asistencia humanitaria de emergencia, entre alimentos y elementos de aseo.