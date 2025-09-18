Habló la abuela de niño que murió tras golpiza de padrastro en Medellín

Las exequias del niño de cuatro años se realizaron en la mañana de este jueves 18 de septiembre. Foto: Alcaldía de Medellín

En la mañana de este jueves 18 de septiembre se realizaron las exequias de Nairkel Aldrain Botía, el niño de 4 años que el pasado fin de semana fue víctima de una brutal golpiza de su padrastro Cristian Alexis González, alias “Lámpara”. La ceremonia se realizó en el cementerio Universal, al que llegaron familiares y allegados con globos y camisetas blancas.

El entierro estuvo acompañado de sentidas palabras de la madre del niño, quien señaló: “Te amo, siempre te voy a recordar como el niño feliz que eras, espero que seas feliz en el cielo. Siempre te voy a recordar y a extrañar”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que: “Uno ver un ataúd de ese tamaño (…), duele mucho, duele el alma. La reflexión es como vamos a cuidar a nuestros niños y niñas, esa es la tarea de toda la sociedad. Estamos acompañando a la familia”.

Sumado a esto, el mandatario pidió a las autoridades darle la máxima pena al responsable de la muerte del niño. “Aun así, la pena se queda chiquita con respecto al daño que ha generado. Es un día muy duro. Cuando se trata de la muerte de un niño es diferente, porque uno piensa en sus hijos y los hijos de todos, por lo que hay que rechazar esto como sociedad”.

A la par, la abuela materna de Nairkel, Leidy Fernández Barrios, dio a Telemedellín detalles de la relación que mantenía el sujeto con su hija y su nieto. “Ese animal se ensañó con mi niño. Una cosita que no se podía defender”.

Además, la mujer indicó que alias “Lámpara” también le propinó machetazos en las piernas al niño, así como mantuvo encerrados a su hija y a su nieto encerrados por seis días. “A ella que la tenía amenazada, que si ella volvía para mi casa, él la mataba a ella, a mí, a sus hermanos y el bebé”.

El hecho de violencia se registró el pasado 13 de septiembre en el barrio Castilla de Medellín. Alias “Lámpara” llegó sobre las 7:00 a.m. a su vivienda y vio al niño despierto, por lo que le pidió que se durmiera, pero no le hizo caso, por lo que le dio una golpiza, que le causó un trauma craneoencefálico, en el tórax y el abdomen, que le provocaron afectaciones en los pulmones y otros órganos.

Según indicó la madre, al ver la gravedad en que se encontraba el niño después de la golpiza lo llevó a un centro asistencial junto con alias “Lámpara”, en donde intentó cubrir lo ocurrido para no afectar a su pareja.

El sujeto fue capturado e imputado por intento de asesinato. El hecho ha causado la indignación de la ciudadanía que ha pedido celeridad en la justicia. Sumado a esto, se han encendido las alarmas en la ciudad, dado que en tan solo dos centros asistenciales se están recibiendo cerca de 30 niños al mes por agresiones físicas y sexuales.