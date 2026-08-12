Turista española murió tras el volcamiento de una lancha en el Tayrona

Parque Nacional Natural Tayrona. Foto: Parques Nacionales

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Lo que debía ser un recorrido turístico por uno de los destinos naturales más visitados del Caribe colombiano terminó en tragedia. En la tarde del martes 11 de agosto, una embarcación que transportaba turistas sufrió un volcamiento en inmediaciones de Cabo San Juan del Guía, dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, dejando a cerca de 20 personas en el agua y una turista española de 31 años fallecida.

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La emergencia movilizó a pescadores de la zona, quienes acudieron en ayuda de los pasajeros y lograron sacar del agua a las personas que se encontraban a bordo. Posteriormente, organismos de emergencia y autoridades marítimas coordinaron la atención de los afectados.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, confirmó que abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, determinar sus causas y establecer si hubo incumplimientos de las normas de seguridad marítima.

Entre las hipótesis que serán analizadas está un posible sobrecupo. La Dimar señaló que, de acuerdo con la información preliminar recopilada, el volcamiento habría estado “presuntamente asociado a condiciones de sobrecupo”. La autoridad aclaró que se trata de una hipótesis que deberá ser comprobada durante la investigación y no de una conclusión definitiva.

Por su parte, la teniente de fragata Johanna Morales, capitán de Puerto de Santa Marta (e.), aseguró a El Espectador que la autoridad marítima activó los protocolos de atención una vez recibió el reporte de la emergencia.

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“Desde la Capitanía de Puerto de Santa Marta lamentamos profundamente el siniestro marítimo ocurrido en el sector de Cabo San Juan, que dejó una persona fallecida de nacionalidad española. Una vez conocida la emergencia, activamos los protocolos de atención y coordinación con la Estación de Guardacostas de Santa Marta”, señaló la oficial.

Morales explicó que los pasajeros fueron auxiliados inicialmente por pescadores y trasladados para recibir atención médica. “Desde la Autoridad Marítima Colombiana adelantaremos las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias y causas de este lamentable hecho”, afirmó.

Cerca de 20 personas terminaron en el agua

Según la Dimar, la embarcación de recreo provenía del corregimiento de Buritaca y sufrió un naufragio que dejó “alrededor de 20 personas en el agua”.

El reporte fue recibido a través del canal 16 de VHF marino. La Armada de Colombia, la Estación de Guardacostas y la Capitanía de Puerto activaron los protocolos de respuesta.

Cuando los equipos oficiales llegaron al sector, los pescadores ya habían auxiliado a los pasajeros. “El personal militar constató que los pasajeros ya habían sido auxiliados por pescadores de la zona, quienes lograron sacar del agua a la totalidad de los pasajeros”, informó la Dimar.

Los afectados fueron trasladados por vía terrestre a centros médicos para valoración.

Una turista española murió tras caer al agua

Entre los pasajeros se encontraba Nobelia, una turista española de 31 años. La mujer murió tras el accidente. Las circunstancias exactas de su muerte serán establecidas durante la investigación.

Tampoco se ha establecido oficialmente si la víctima llevaba puesto el chaleco salvavidas. Este elemento, al igual que los demás equipos de seguridad de la embarcación, será revisado por las autoridades.

Parques Nacionales pide extremar las medidas de seguridad

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que sus guardaparques acompañaron las labores de atención y rescate junto con las autoridades competentes.

Según la entidad, tres personas fueron trasladadas desde Cabo San Juan hasta Cañaveral para recibir atención médica. Los demás afectados permanecieron inicialmente en el sector y recibieron asistencia, hidratación y alimentación, mientras se adelantaba su evacuación terrestre.

Tras la emergencia, Parques Nacionales pidió reforzar las medidas de seguridad en las actividades turísticas dentro del área protegida.

“El uso permanente del chaleco salvavidas, el respeto de la capacidad autorizada de las embarcaciones, el cumplimiento de las condiciones de navegación y el seguimiento de las indicaciones de las autoridades son medidas esenciales para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida de los visitantes”, señaló la entidad.

Investigaciones

Ahora se deberá determinar la capacidad autorizada de la nave, el número exacto de ocupantes, quién estaba al mando, la documentación de la embarcación, la ruta que realizaba y los elementos de seguridad disponibles.

Otro punto por esclarecer son las condiciones del mar al momento del accidente y su posible incidencia en el siniestro.

Hasta ahora, la Dimar no ha señalado que se tratara de una embarcación ilegal ni de un denominado “tour pirata”. Estos aspectos deberán establecerse con el avance de la investigación.

La Dimar reiteró que adelantará las investigaciones “con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, determinar sus causas y adoptar las medidas a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente”.